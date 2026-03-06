快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

聽新聞
0:00 / 0:00

新光保全2026春酒啟動「D.A.N.C.E」 以 AI 驅動安全科技與營運升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
新光保全2026春酒活動，董事長吳昕東（中）、總經理洪國超（右二）等主管一起上台感謝過去一年同仁努力的辛勞。新光保全提供
新光保全2026春酒活動，董事長吳昕東（中）、總經理洪國超（右二）等主管一起上台感謝過去一年同仁努力的辛勞。新光保全提供

新光保全（9925）6日舉辦2026年春酒盛會，宣布2026年度經營策略與發展方向，面對數位轉型加速、風險樣態日益複雜的新局勢，將以科技深化為動能、營運優化為基礎，穩健推動組織與服務模式，推動「D.A.N.C.E」 以AI驅動安全科技與營運升級。

新光保全表示，安全服務產業已由傳統人力與設備導向，逐步轉向數據整合與智慧決策支援的新階段。今年將以「D.A.N.C.E.」作為年度經營主軸與策略架構，全面強化市場競爭力與營運效率。

其中，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，以場域洞察驅動產品與服務優化；「AI Productivity」聚焦AI技術導入營運流程與管理決策，提升整體生產力與人效；「New Spaces」因應高齡化社會與產業升級趨勢，布局智慧照護與整合型解決方案，拓展新應用場景；「Cost Effective」透過精準成本管理與資源配置優化，提升投資報酬效率；「Employee Centric」則持續深化人才培育與組織韌性，強化員工與企業的長期連結與價值共創。

新保表示，科技應用的核心不僅在於導入工具，更在於透過流程再造與數據整合提升治理能力。未來將持續強化數據整合與系統串接，推動安全服務由事後應變升級為前端預警與即時決策支援，打造更具韌性的智慧安全服務體系。

此外，新光保全將於3月17日前進南港展覽館參與「智慧城市展」。屆時將展示多項應用AI的創新成果，重點鎖定金融防詐、商家防竊、居家安管及醫療物流等領域。透過科技展現從「被動監控」進化至「智慧風險管理」的整體解決方案，鞏固其在安控產業的領先地位。

展望未來，新光保全將「永續發展」與「科技創新」視為長期核心策略。在穩健經營的基礎上，公司將持續深化技術應用，強化風險管理與價值創造能力，不僅為客戶打造更安心、智慧的生活環境，更致力於為股東及利害關係人創造穩定且長期的企業價值。

科技

延伸閱讀

台灣大前進智慧城市展 首次展 Tesla Powerwall 儲能服務、智慧門鎖

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署 MOU 領航 AI 機器人智慧智造

中保科啟動AI規模化應用元年 智慧城市展秀自主巡航AI虛擬警衛機器人

相關新聞

七都10大「抗寒區」曝 天龍國這區還有6字頭

在央行信用管制持續影響下，近一年房市交易量普遍出現下滑，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。永慶房產集團統計七都各行政區近一年中古屋交易量增減幅，數據顯示，交易量量縮幅度最少前三名由高雄和台南包辦，其中高雄苓雅區位居第一，交易量縮減不到3成，成全台交易量減幅最小行政區。

美伊戰爭開打 SCFI運價指數大漲

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，今天開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

勞動部：工會準備裁決不當勞動 雇主應依法給公假

勞動部做出重要函釋，針對工會理事及監事為出席工會向勞動部不當勞動行為裁決委員會申請裁決案之審理程序，所需之資料準備及作業期間，雇主應依法給予會務公假。

台泥儲能數位大腦獲 IEC 頂規驗證 進軍國際電網「資安通行證」入手

台泥（1101）6日宣布，隨著全球能源轉型邁入關鍵期，儲能系統已成為許多國家電網穩定運行的核心基礎設施。台泥旗下台泥儲能自主研發的儲能能源管理系統（EMS），也就是儲能的「數位大腦」，正式通過國際第三方驗證機構 Bureau Veritas（BV）之 IEC 62443-3-3 Security Level 2 (SL2) 國際工控資安標準驗證。

商業服務業也呈現分化？ 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

服務業薪資與生產力長期落後工業，結構性失衡警訊浮現。根據商研院（CDRI）最新發布的商業服務業景氣循環預測，同行指標綜合指數（CCCIS）已連續22個月下降。商研院示警，目前商業服務業呈現不均衡復甦，面臨「旺者愈旺，衰者愈衰」的兩極化走勢。

蔡依林親降布拉格廣場…星宇歐洲航網布局有深意

星宇航空日前宣布首條歐洲航線「台北-捷克布拉格」開航，找來天後蔡依林擔任代言人，更重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，掀起社群討論。為何星宇選擇捷克作為打通歐洲航網的首站？背後哪些策略考量？《遠見》

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。