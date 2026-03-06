聽新聞
新昕纖龜山工廠停產加工絲 評估資產活化轉型
老牌紡織廠新昕纖今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布擬停止龜山工廠的特多龍加工絲生產。
在此之前，新昕纖因面對中國、越南等進口紗線低價傾銷，營運虧損嚴重，去年底董事會決議進行業務緊縮及組織調整，將資遣部份員工，影響公司約98.54%營收。
新昕纖表示，因全球經濟局勢變化、原料成本上漲，國內生產成本因電價連年調漲而大幅增加，下游客戶訂單因地緣政治風險而轉到他國，中國及越南紗低價傾銷台灣及市場競爭加劇等眾多因素，公司面臨嚴重虧損，為求永續經營，不得不進行業務緊縮及組織調整，減少營業損失。
新昕纖指出，未來擬改為買賣方式，向同業採購或發代工方式，讓營業推展更具彈性，並尋求評估資產活化運用轉型計畫。
