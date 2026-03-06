台糖採購瓜國咖啡豆 收益回饋興建教室支持友邦教育

為協助政府深化友邦情誼，台糖今天表示，自112年起以合理價格向瓜地馬拉採購咖啡豆，並在國內通路販售，咖啡貿易計畫不僅改善當地小農生計，更將部分收益回饋興建教室，瓜國第2間偏鄉教室近日正式啟用，持續跨海支持友邦偏鄉教育。

台糖透過新聞稿說明，攜手國際組織IMPACT HUB及當地非政府組織Guatemala Prospera（繁榮組織）推動咖啡行銷暨教育回饋計畫，現已完成興建2間偏鄉教室，第1間教室已於113年啟用。

甫落成的第2間教室Official Rural CoeducationalSchool，位於奇馬特南戈省（Chimaltenango），於當地時間4日正式啟用，為12至15歲中學生提供嶄新、舒適的學習空間。

台糖指出，瓜地馬拉高地小農咖啡是一杯連結消費、產地與希望的永續咖啡，選用瓜國1500公尺以上高海拔安提瓜產區的優質阿拉比卡品種，經手工採摘、水洗處理後烘焙，風味濃郁、酸甜柔和，帶有焦糖、巧克力與細緻果香風味。

台糖表示，秉持「精品、公益、平價」理念，台糖將咖啡鋪銷至國內各大通路及高鐵車廂，讓民眾啜飲優質咖啡的同時，也將每次消費化為支持小農與偏鄉教育的實質力量。