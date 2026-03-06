快訊

台糖採購瓜國咖啡豆 收益回饋興建教室支持友邦教育

中央社／ 記者曾智怡台北6日電

為協助政府深化友邦情誼，台糖今天表示，自112年起以合理價格向瓜地馬拉採購咖啡豆，並在國內通路販售，咖啡貿易計畫不僅改善當地小農生計，更將部分收益回饋興建教室，瓜國第2間偏鄉教室近日正式啟用，持續跨海支持友邦偏鄉教育

台糖透過新聞稿說明，攜手國際組織IMPACT HUB及當地非政府組織Guatemala Prospera（繁榮組織）推動咖啡行銷暨教育回饋計畫，現已完成興建2間偏鄉教室，第1間教室已於113年啟用。

甫落成的第2間教室Official Rural CoeducationalSchool，位於奇馬特南戈省（Chimaltenango），於當地時間4日正式啟用，為12至15歲中學生提供嶄新、舒適的學習空間。

台糖指出，瓜地馬拉高地小農咖啡是一杯連結消費、產地與希望的永續咖啡，選用瓜國1500公尺以上高海拔安提瓜產區的優質阿拉比卡品種，經手工採摘、水洗處理後烘焙，風味濃郁、酸甜柔和，帶有焦糖、巧克力與細緻果香風味。

台糖表示，秉持「精品、公益、平價」理念，台糖將咖啡鋪銷至國內各大通路及高鐵車廂，讓民眾啜飲優質咖啡的同時，也將每次消費化為支持小農與偏鄉教育的實質力量。

瓜地馬拉 偏鄉教育 教室 央行

相關新聞

蔡依林親降布拉格廣場…星宇歐洲航網布局有深意

星宇航空日前宣布首條歐洲航線「台北-捷克布拉格」開航，找來天後蔡依林擔任代言人，更重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，掀起社群討論。為何星宇選擇捷克作為打通歐洲航網的首站？背後哪些策略考量？《遠見》

七都10大「抗寒區」曝 天龍國這區還有6字頭

在央行信用管制持續影響下，近一年房市交易量普遍出現下滑，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。永慶房產集團統計七都各行政區近一年中古屋交易量增減幅，數據顯示，交易量量縮幅度最少前三名由高雄和台南包辦，其中高雄苓雅區位居第一，交易量縮減不到3成，成全台交易量減幅最小行政區。

美伊戰爭開打 SCFI運價指數大漲

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，今天開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

勞動部：工會準備裁決不當勞動 雇主應依法給公假

勞動部做出重要函釋，針對工會理事及監事為出席工會向勞動部不當勞動行為裁決委員會申請裁決案之審理程序，所需之資料準備及作業期間，雇主應依法給予會務公假。

台泥儲能數位大腦獲 IEC 頂規驗證 進軍國際電網「資安通行證」入手

台泥（1101）6日宣布，隨著全球能源轉型邁入關鍵期，儲能系統已成為許多國家電網穩定運行的核心基礎設施。台泥旗下台泥儲能自主研發的儲能能源管理系統（EMS），也就是儲能的「數位大腦」，正式通過國際第三方驗證機構 Bureau Veritas（BV）之 IEC 62443-3-3 Security Level 2 (SL2) 國際工控資安標準驗證。

商業服務業也呈現分化？ 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

服務業薪資與生產力長期落後工業，結構性失衡警訊浮現。根據商研院（CDRI）最新發布的商業服務業景氣循環預測，同行指標綜合指數（CCCIS）已連續22個月下降。商研院示警，目前商業服務業呈現不均衡復甦，面臨「旺者愈旺，衰者愈衰」的兩極化走勢。

