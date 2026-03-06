七都10大「抗寒區」曝 天龍國這區還有6字頭

在央行信用管制持續影響下，近一年房市交易量普遍出現下滑，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。永慶房產集團統計七都各行政區近一年中古屋交易量增減幅，數據顯示，交易量量縮幅度最少前三名由高雄和台南包辦，其中高雄苓雅區位居第一，交易量縮減不到3成，成全台交易量減幅最小行政區。

七都量縮最小前十行政區中，高雄、台南行政區占據前三名。高雄苓雅區以交易量減幅27.8%名列第一，為七都減幅最小，三民區以30.7%位居第二；台南北區則是以34.8%名列第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，苓雅區受惠捷運雙線路網優勢，加上亞洲新灣區建設題材帶動發展；三民區擁有成熟商圈、學區資源充足，帶來穩定的人口基礎，長期是高雄交易量最大的行政區之一。台南北區則因鄭子寮重劃區與北外環道路建設，加強與南部科學園區的交通連結，吸引南科就業人口進場。交通便利、生活機能完整與產業發展動能，為區域形成長期剛性居住需求，是撐住量能的第一層原因。

另一方面，高雄、台南在前波房價上漲幅度較快，本波市場修正下，這三區出現平均約6%左右的價格回檔。價格鬆動後降低購屋門檻，吸引觀望買盤回流，形成價修正、量回穩的現象。

陳金萍指出，成交量減幅較小，並非沒有修正，而是價格調整後吸引買氣。整體而言，高雄、台南核心區能在本波量縮中表現相對穩定，正是結構性支撐與價格修正吸引買氣雙重因素交互作用的結果。

七都抗跌區前十名中，雙北市共占五席，分別為台北市的大安、松山、文山，以及新北市的板橋與永和；房價漲跌幅僅約1-2%左右，部分行政區甚至還有些微漲幅，顯示雙北核心區與成熟生活圈在市場波動下仍具相對穩定性。

陳金萍表示，大安與松山屬於台北市核心區，地段稀缺、商業與金融機能完善，長期為高資產族群與企業主管偏好的居住區域，具備穩定的購屋支撐力。新北的板橋則為行政與商業中心，擁有新板特區與多線交通匯集優勢，商務活動頻繁、住宅產品多元，吸引穩定的通勤與自住族群。這三區的共同點在於就業機會集中、交通條件成熟、人口流動穩定，形成長期剛性需求基礎，因此在市場修正期間，價格表現相對穩定。

至於文山與永和，則屬於價格相對親民、生活機能成熟的區域。文山區每坪均價約61萬元，具備文教資源豐富、居住環境單純等特性，在台北市中屬於剛需族群可負擔的選項之一；永和區每坪均價約58.5萬元，人口密度高且緊鄰北市，通勤便利性強，如頂溪站即便非轉乘站，旅運量仍名列前段，顯示區域居住需求穩定。

陳金萍表示，兩區皆仰賴成熟捷運路網與學區資源支撐，自住需求長期存在，加上住宅供給釋出有限，使其在整體交易量縮的環境下，仍能維持相對穩定的成交表現。