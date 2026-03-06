美伊開戰推升石化品價格 台塑四寶危機中找機會

美伊開戰，伊朗封鎖荷姆茲海峽，引發全球能源供應告急。台塑化預期油價將持續高檔震盪，台塑、南亞及台化則認為中東情勢緊張將推升原油及石化品價格，將在危機中找機會。

台塑四寶今天發布營運展望，面對美伊開戰，台塑化分析指出伊朗封鎖荷姆茲海峽並襲擊往來油輪，導致每日約1500萬桶原油供給面臨中斷風險，且伊朗也攻擊中東鄰國的煉油廠，帶動3月初油價大幅上漲。

台塑化指出，如果船隻持續無法通過荷姆茲海峽，市場將開始擔憂荷姆茲海峽轉為長期關閉，加上科威特、伊拉克及卡達國內儲槽不足，預期上述3國陸續開始減產，油價可能繼續上漲。

但美國總統川普表示將對往來荷姆茲海峽的船隻提供美國海軍護航，市場關注是否會有第1批船隻隨美軍通過荷姆茲海峽，若有船隻開始通過，油價可望降溫，整體而言，台塑化預期國際油價將持續在高檔震盪。

台塑分析，中東戰火導致荷姆茲海峽被封鎖，推升近期布蘭特原油價格大漲超過10%，且中東石化產能面臨生產及出口中斷風險，北美及中東低價石化原料減少銷往亞洲，亞洲石化品後市行情看漲。

台化也認為，荷姆茲海峽被封鎖，很多油輪卡在波斯灣內，全世界近2成的原油無法從波斯灣國家輸出，很多國家將面臨能源供應中斷危機，面對原油、輕油與化學品價格齊漲，台化要在危機中找機會。

南亞則提醒，受美伊開戰影響，推升原油與天然氣價格，可能引發通膨預期及延緩美國降息步調，且若衝突持續，導致荷姆茲海峽關閉，航運受阻，將進一步加速供應鏈重組、及削弱全球經濟復甦力道，企業仍需謹慎因應。