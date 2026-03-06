快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰推升石化品價格 台塑四寶危機中找機會

中央社／ 台北6日電

美伊開戰，伊朗封鎖荷姆茲海峽，引發全球能源供應告急。台塑化預期油價將持續高檔震盪，台塑、南亞及台化則認為中東情勢緊張將推升原油及石化品價格，將在危機中找機會。

台塑四寶今天發布營運展望，面對美伊開戰，台塑化分析指出伊朗封鎖荷姆茲海峽並襲擊往來油輪，導致每日約1500萬桶原油供給面臨中斷風險，且伊朗也攻擊中東鄰國的煉油廠，帶動3月初油價大幅上漲。

台塑化指出，如果船隻持續無法通過荷姆茲海峽，市場將開始擔憂荷姆茲海峽轉為長期關閉，加上科威特、伊拉克及卡達國內儲槽不足，預期上述3國陸續開始減產，油價可能繼續上漲。

但美國總統川普表示將對往來荷姆茲海峽的船隻提供美國海軍護航，市場關注是否會有第1批船隻隨美軍通過荷姆茲海峽，若有船隻開始通過，油價可望降溫，整體而言，台塑化預期國際油價將持續在高檔震盪。

台塑分析，中東戰火導致荷姆茲海峽被封鎖，推升近期布蘭特原油價格大漲超過10%，且中東石化產能面臨生產及出口中斷風險，北美及中東低價石化原料減少銷往亞洲，亞洲石化品後市行情看漲。

台化也認為，荷姆茲海峽被封鎖，很多油輪卡在波斯灣內，全世界近2成的原油無法從波斯灣國家輸出，很多國家將面臨能源供應中斷危機，面對原油、輕油與化學品價格齊漲，台化要在危機中找機會。

南亞則提醒，受美伊開戰影響，推升原油與天然氣價格，可能引發通膨預期及延緩美國降息步調，且若衝突持續，導致荷姆茲海峽關閉，航運受阻，將進一步加速供應鏈重組、及削弱全球經濟復甦力道，企業仍需謹慎因應。

原油 伊朗 天然氣價格

延伸閱讀

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

油輪運費飆破紀錄 這檔ETF獲四大利多助攻買氣

美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

相關新聞

蔡依林親降布拉格廣場…星宇歐洲航網布局有深意

星宇航空日前宣布首條歐洲航線「台北-捷克布拉格」開航，找來天後蔡依林擔任代言人，更重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，掀起社群討論。為何星宇選擇捷克作為打通歐洲航網的首站？背後哪些策略考量？《遠見》

七都10大「抗寒區」曝 天龍國這區還有6字頭

在央行信用管制持續影響下，近一年房市交易量普遍出現下滑，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。永慶房產集團統計七都各行政區近一年中古屋交易量增減幅，數據顯示，交易量量縮幅度最少前三名由高雄和台南包辦，其中高雄苓雅區位居第一，交易量縮減不到3成，成全台交易量減幅最小行政區。

美伊戰爭開打 SCFI運價指數大漲

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，今天開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

勞動部：工會準備裁決不當勞動 雇主應依法給公假

勞動部做出重要函釋，針對工會理事及監事為出席工會向勞動部不當勞動行為裁決委員會申請裁決案之審理程序，所需之資料準備及作業期間，雇主應依法給予會務公假。

台泥儲能數位大腦獲 IEC 頂規驗證 進軍國際電網「資安通行證」入手

台泥（1101）6日宣布，隨著全球能源轉型邁入關鍵期，儲能系統已成為許多國家電網穩定運行的核心基礎設施。台泥旗下台泥儲能自主研發的儲能能源管理系統（EMS），也就是儲能的「數位大腦」，正式通過國際第三方驗證機構 Bureau Veritas（BV）之 IEC 62443-3-3 Security Level 2 (SL2) 國際工控資安標準驗證。

商業服務業也呈現分化？ 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

服務業薪資與生產力長期落後工業，結構性失衡警訊浮現。根據商研院（CDRI）最新發布的商業服務業景氣循環預測，同行指標綜合指數（CCCIS）已連續22個月下降。商研院示警，目前商業服務業呈現不均衡復甦，面臨「旺者愈旺，衰者愈衰」的兩極化走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。