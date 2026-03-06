美伊戰爭開打 SCFI運價指數大漲

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，今天開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

受到美伊戰爭開打，亞洲到波斯灣運價每TEU(20呎櫃)達2,287美元，周漲960美元，周漲幅72.34%。

國內的物流業者分析，農曆年才剛過貨量其實還不多，正常運價不太容易上漲，然而受到中東戰爭影響市場供給越來越吃緊，根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,940美元，較前一期上83美元，周漲4.46%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,717美元，較前一期上漲26美元，周漲0.96%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,452美元，較前一期上漲32美元，周漲幅2.25%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,360美元，較前一期上漲55美元，周漲2.38%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲1美元，漲幅0.21%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)分別較前一周上漲7美元及17美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周持平。

物流業者進一步表示，近期海運與空運市場呈現不同的供需增加狀況。海運方面，隨著3月TPM（Trans-Pacific Maritime Conference）年度合約談判啟動，船公司於3月初提出小幅調漲；市場推估，在中東外海船舶開始大排長龍，已影響到全球船舶的配置，供給會越來越吃緊，隨著各大廠開始出貨，需求增加以後推升運價不斷上漲。