我的跨界升級由此開始！和泰汽車2026校園徵才開跑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰汽車（2207）2026校園徵才計畫正式啟動，釋出橫跨資訊、商品/販賣/服務企劃、車輛技術、供應鏈管理、財務等多元職缺，邀請優秀新鮮人加入團隊。公司提供具競爭力的薪酬制度，2024年平均年薪267.7萬元，薪資中位數210萬，於上市公司名列前茅。

和泰汽車視人才為企業最重要的資產，長期投入人才培育與完善制度，打造能讓專業發揮的職涯舞台。作為全球知名品牌 TOYOTA/ LEXUS/ HINO 台灣總代理，和泰汽車穩居台灣車市領導地位。2025年三品牌合計市占率達38.6%，連續24年蟬聯台灣車市銷售冠軍；其中TOYOTA單一品牌市占率更超過 30%，穩居市場龍頭。

面對汽車產業電動化與數位化浪潮，和泰汽車持續拓展事業版圖，從傳統車輛銷售延伸至MaaS（Mobility as a Service）移動服務，發展共享出行與數位支付等多元應用，逐步打造完整的移動生態圈。此外，和泰汽車在人力資源與雇主品牌經營方面亦備受肯定，榮獲2025年「《HR Asia》亞洲最佳雇主品牌獎」與「天下永續人才獎」，展現公司長期投入人才培育與打造優質職場的成果；同時在永續與企業治理方面亦持續獲得肯定，多次榮獲「天下永續公民獎」與「TCSA台灣企業永續獎」。

和泰車強調，公司每年穩定調薪，並提供5萬元旅遊補助、獎助學金、全員健檢等多元福利，年薪約24個月。此外，公司亦規劃紓壓按摩與運動課程、多元社團、有薪健檢假、生日假，與EAP員工協助方案，協助同仁兼顧工作發展與健康生活。

和泰汽車今年首場大型校園徵才活動將於3月7日臺灣大學校園徵才博覽會登場，後續亦將前往陽明交大、成功大學、台科大、政大、清大、北科大、中正、師大、東海等校園與同學面對面交流。現場除提供職缺諮詢與履歷健檢外，也安排主管與學長姐分享職涯經驗，協助同學深入了解企業文化與未來發展方向。

校園 汽車產業

