郵輪旅客人次創高峰 港務公司推動多國語言服務打造友善港口

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

隨著全球郵輪市場穩步復甦，台灣郵輪產業表現亮眼，2025年台灣港群郵輪達567艘次、115.67萬人次，創下歷史新高，其中外籍旅客達47萬人次，占整體旅客41%，同樣刷新紀錄。其中，結合空運與郵輪的Fly Cruise旅遊模式持續擴展，顯示台灣作為亞洲郵輪航線重要樞紐的地位持續提升。面對國際旅客人數快速成長與語言多元化趨勢，港務公司為帶動港口服務朝向更高品質與國際化發展，推動旅運場站設施優化與多國語服務升級，致力打造更友善、便捷且符合國際標準的旅運環境，進一步提升港口旅運服務的國際能見度與競爭力。

因應國際旅客對明確指引與友善環境的需求，港務公司積極推動各港旅運場站多國語指標與導引系統整體升級，建構涵蓋中、英、日、韓四國語言的服務環境。基隆港東岸旅客中心及蘇澳港旅客中心已完成多國語指標優化，高雄港旅運中心亦將同步推動整體指標系統改善；此外，基隆港西岸旅客中心、花蓮港旅客中心及新建的澎湖國際郵輪旅運中心將納入多國語環境建置與指標系統整合，透過分階段推動，兼顧港口特色與實務需求，提升指引清晰度與辨識性。未來，其他郵輪旅運場站將依營運需求納入整體規劃，持續提升服務品質與旅客體驗。

港務公司表示，多國語服務不僅是設施升級，更象徵港口邁向國際化與精緻化的重要一步。透過建構清楚、直觀且符合國際旅客使用習慣的導引系統，可有效提升通行效率與安全性，同時展現臺灣港口的專業形象與文化包容力，讓來自世界各地的旅客皆能感受友善與便利。

展望未來，港務公司將持續打造與國際接軌的郵輪旅運服務體系，鞏固臺灣於亞太郵輪市場中的關鍵地位，並為國際旅客留下深刻且美好的第一印象。

