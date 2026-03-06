快訊

台泥儲能數位大腦獲 IEC 頂規驗證 進軍國際電網「資安通行證」入手

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥儲能EMS獲IEC 62443-3-3國際資安驗證，自主研發的數位大腦取得進軍國際電網的資安通行證，展現頂規防護實力。台泥／提供
台泥儲能EMS獲IEC 62443-3-3國際資安驗證，自主研發的數位大腦取得進軍國際電網的資安通行證，展現頂規防護實力。台泥／提供

台泥（1101）6日宣布，隨著全球能源轉型邁入關鍵期，儲能系統已成為許多國家電網穩定運行的核心基礎設施。台泥旗下台泥儲能自主研發的儲能能源管理系統（EMS），也就是儲能的「數位大腦」，正式通過國際第三方驗證機構 Bureau Veritas（BV）之 IEC 62443-3-3 Security Level 2 (SL2) 國際工控資安標準驗證。

台泥儲能表示，這不僅象徵台泥儲能具備國際頂規之資安防護實力，更為台泥儲能攜手台泥歐洲能源子公司、輸出「台灣研發」儲能電力應用模式至歐洲及全球電網，取得了關鍵的國際通行證。

台泥儲能表示，公司目前主力業務以在歐洲建立以儲能為中心的微電網參與充電與電力交易市場為主，歐洲對於關鍵基礎設施的網路安全有著極為嚴苛的法律規範與技術門檻。在歐美電網專案中，具備系統級資安驗證已從「加分題」轉變為「必備題」。透過此次取得的 IEC 62443-3-3 SL2 驗證，台泥儲能成功證明其自主研發的 EMS，已達到國際關鍵電力基礎設施認可的系統級資安防護水準，能在高度聯網的儲能環境中有效防禦惡意攻擊，為儲能「數位大腦」築起堅實的國際頂規安全防線。

台泥儲能強調，這項實力將直接助攻台泥儲能與歐洲能源子公司深度協作，在參與歐洲大型電力系統標案時，能無縫對接國際電力巨頭與電網公司的高標準資安要求，大幅縮短技術審查期，大幅提升全球競爭力。

對於產業而言，EMS 猶如儲能系統的「智慧指揮中心」與「數位大腦」，負責監控數以萬計的電池單元、調度電力充放，並與雲端及國家電網即時連線。台泥儲能此次通過的 IEC 62443-3-3 系統層級驗證，與市場上常見的單一硬體零件認證截然不同。其技術難度在於必須確保整套 EMS 在高度聯網環境下，從身分驗證、存取控制、數據加密到異常事件應變，皆達到「Security by Design」的頂級防禦水準。目前在台灣儲能產業中，台泥儲能是少數擁有自主研發能力並取得 SL2 系統層級認證的業者。

本次驗證作業在勤業眾信科技與轉型團隊的專業協助下完成。勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理簡宏偉表示：「隨著 OT（營運技術）與 IT（資訊技術）系統的高度整合，資安即是企業的經營韌性。台泥儲能透過國際標準檢視其治理能力，成功建立了可被全球利害關係人信賴的數位基礎。」

台泥 EMS 基礎設施

台泥（1101）6日宣布，隨著全球能源轉型邁入關鍵期，儲能系統已成為許多國家電網穩定運行的核心基礎設施。台泥旗下台泥儲能自主研發的儲能能源管理系統（EMS），也就是儲能的「數位大腦」，正式通過國際第三方驗證機構 Bureau Veritas（BV）之 IEC 62443-3-3 Security Level 2 (SL2) 國際工控資安標準驗證。

