商業服務業也呈現分化？ 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

服務業薪資與生產力長期落後工業，結構性失衡警訊浮現。根據商研院（CDRI）最新發布的商業服務業景氣循環預測，同行指標綜合指數（CCCIS）已連續22個月下降。商研院示警，目前商業服務業呈現不均衡復甦，面臨「旺者愈旺，衰者愈衰」的兩極化走勢。

商研院指出，經標準化的CCCIS到今年1月已降至-0.2052個標準差，預測到7月可能持續下降到-0.2971個標準差。雖然整體下降速度較3個月前緩和，但細看子指標，產業分歧趨勢更形明顯。

在5個子指標中，呈現「2升3降」，批發及零售實質GDP一枝獨秀，持續強勁上升，住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費也略微上升；住宿與餐飲實質GDP、實質不動產及住宅服務業GDP、服務業受僱員工人數則持續連袂向下，顯示內需勞動力與部分傳統服務業動能疲弱。

具引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」（LCCIS）雖於去年第4季回轉上升，今年1月來到+0.2883個標準差，但上升速度明顯不如2024年。值得注意的是，領先指標中的「民間實質固定資本形成」由升轉降，反映民間投資動能開始衰減。

商研院董事長許添財分析，去年總體經濟成長率雖逐季提高，但服務業生產力對工業生產力的落差卻越拉越大。在整體經濟高速成長中，商業服務業反而逆風下行，這種「結構性衰退」的矛盾，主要源自供給面問題，包含研發改革能力不足及數位轉型進程差異。

面對國際環境，許添財指出，美國總統川普對等關稅案的法律爭議及中東戰事平添貿易不確定性。台灣雖具備AI產業國際競爭優勢，但也產生產業高度集中與對外市場依賴的高風險，面對國際市場動亂的衝擊會相形增大。

針對結構性失衡，商研院建議，廣大中小企業必須以數位轉型為核心，改革商業模式。政府應輔導協助建立「公共雲」與「共享平臺」，透過大規模化與物聯網化實現供給面改革，才能有效應對景氣衰退風險。