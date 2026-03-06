快訊

商業服務業也呈現分化？ 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

服務業薪資與生產力長期落後工業，結構性失衡警訊浮現。根據商研院（CDRI）最新發布的商業服務業景氣循環預測，同行指標綜合指數（CCCIS）已連續22個月下降。商研院示警，目前商業服務業呈現不均衡復甦，面臨「旺者愈旺，衰者愈衰」的兩極化走勢。

商研院指出，經標準化的CCCIS到今年1月已降至-0.2052個標準差，預測到7月可能持續下降到-0.2971個標準差。雖然整體下降速度較3個月前緩和，但細看子指標，產業分歧趨勢更形明顯。

在5個子指標中，呈現「2升3降」，批發及零售實質GDP一枝獨秀，持續強勁上升，住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費也略微上升；住宿與餐飲實質GDP、實質不動產及住宅服務業GDP、服務業受僱員工人數則持續連袂向下，顯示內需勞動力與部分傳統服務業動能疲弱。

具引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」（LCCIS）雖於去年第4季回轉上升，今年1月來到+0.2883個標準差，但上升速度明顯不如2024年。值得注意的是，領先指標中的「民間實質固定資本形成」由升轉降，反映民間投資動能開始衰減。

商研院董事長許添財分析，去年總體經濟成長率雖逐季提高，但服務業生產力對工業生產力的落差卻越拉越大。在整體經濟高速成長中，商業服務業反而逆風下行，這種「結構性衰退」的矛盾，主要源自供給面問題，包含研發改革能力不足及數位轉型進程差異。

面對國際環境，許添財指出，美國總統川普對等關稅案的法律爭議及中東戰事平添貿易不確定性。台灣雖具備AI產業國際競爭優勢，但也產生產業高度集中與對外市場依賴的高風險，面對國際市場動亂的衝擊會相形增大。

針對結構性失衡，商研院建議，廣大中小企業必須以數位轉型為核心，改革商業模式。政府應輔導協助建立「公共雲」與「共享平臺」，透過大規模化與物聯網化實現供給面改革，才能有效應對景氣衰退風險。

許添財 景氣循環 服務業

相關新聞

蔡依林親降布拉格廣場…星宇歐洲航網布局有深意

星宇航空日前宣布首條歐洲航線「台北-捷克布拉格」開航，找來天後蔡依林擔任代言人，更重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，掀起社群討論。為何星宇選擇捷克作為打通歐洲航網的首站？背後哪些策略考量？《遠見》

勞動部：工會準備裁決不當勞動 雇主應依法給公假

勞動部做出重要函釋，針對工會理事及監事為出席工會向勞動部不當勞動行為裁決委員會申請裁決案之審理程序，所需之資料準備及作業期間，雇主應依法給予會務公假。

台泥儲能數位大腦獲 IEC 頂規驗證 進軍國際電網「資安通行證」入手

台泥（1101）6日宣布，隨著全球能源轉型邁入關鍵期，儲能系統已成為許多國家電網穩定運行的核心基礎設施。台泥旗下台泥儲能自主研發的儲能能源管理系統（EMS），也就是儲能的「數位大腦」，正式通過國際第三方驗證機構 Bureau Veritas（BV）之 IEC 62443-3-3 Security Level 2 (SL2) 國際工控資安標準驗證。

商業服務業也呈現分化？ 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

Coupang 酷澎在台申請專利數 獲年度外國人專利申請第四

美商Coupang酷澎持續深耕台灣，強化科技創新與研發投入。依經濟部智慧財產局公布的「2025年專利申請及公告發證統計」，Coupang酷澎於外國法人發明專利申請排名中位居第四名，展現研發實力。

中國醫買盤北移！高資產醫師族群撐起台中盤整行情

在房市回歸自住需求主導的結構下，高資產族群的動向，也成為觀察市場信心的風向球。近期台中新案接待中心出現醫師等專業人士陸續進場看屋的現象，市調觀察，近期在冠德、陸府和誠邑築等品牌建商個案中，皆可見專業客層身影。

