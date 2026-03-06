蔡依林親降布拉格廣場…星宇歐洲航網布局有深意

星宇航空日前宣布首條歐洲航線「台北-捷克布拉格」開航，找來天後蔡依林擔任代言人，更重新翻拍、編曲經典歌曲《布拉格廣場》，掀起社群討論。為何星宇選擇捷克作為打通歐洲航網的首站？背後哪些策略考量？《遠見》一文解析。

「我就站在布拉格黃昏的廣場，在許願池投下了希望……」天后蔡依林全新改編的《布拉格廣場》，在信義區百貨LED廣告外牆上重複播放，畫面放上Threads隨即引起討論，「這行銷又突破一層了！全世界都是星宇航空」、「這螢幕非常醒目！完全有達到廣告效果！星宇很會！Jolin好美！」

星宇第一條歐洲航線「台北-捷克布拉格」將於8月1日正式啟航，正式宣告跨足歐洲航網。此條航線將以Ａ350-900機型執飛，開航初期每週3班，每週二、四、六飛航三班，正式跨足歐洲版圖，10月1日起將增班為每週四班。

星宇航空執行長翟健華表示，歐洲航線的開闢是星宇航空重要里程碑，布拉格因其歷史悠久的歐式古城風光深受台灣觀光客喜愛，是熱門旅歐目的地之一；同時，隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，也將進一步帶動商務與旅遊往來，具備高度發展潛力。

事實上，2023年7月華航已率先開拓台北-捷克布拉格航線，正式宣告歐洲黃金六大航點全面直飛，包括荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格，歐洲航網佈局完整。但星宇作為後進者，為何首站不選倫敦、巴黎等一線大城，反而鍾情中歐的捷克？

長榮大學航運管理學系教授黃泰林分析，星宇的航點佈局背後是「避紅海」與「產業連動」策略。「星宇希望開發商務客與高科技人士，而不僅是觀光客，」黃泰林解釋。「台北-捷克布拉格」是複製過往開闢北美航線的「鳳凰城模式」，隨著台積電於德國德勒斯登設廠，布拉格具備地理優勢，從布拉格機場開車至德國半導體聚落僅需約兩小時車程。此外，相較於巴黎、倫敦或法蘭克福等傳統熱門航點，早已被各家航空佔據，形成高度競爭的紅海。

反觀布拉格目前的競爭熱度相對適中，且在地理位置上比伊斯坦堡等地更深入歐洲心臟地帶，是現階段最佳的水溫測試點。星宇在規模尚處於成長期的階段，選擇一個競爭尚未白熱化、卻具備高度成長潛力的門戶，在未來三到五年內觀察初步成果，進而評估未來增班或調整航網的力道。

對於星宇目前的定位，黃泰林也提到一個關鍵差異：策略聯盟的覆蓋力。目前華航隸屬「天合聯盟」（SkyTeam），長榮則屬於「星空聯盟」（Star Alliance）。在加入聯盟之前，各自開拓航點約100個航點，但加入聯盟後，服務航點擴增至全球1000 多個。由於星宇尚未加入國際策略聯盟，無法像競爭對手那樣靠夥伴拓展航網，因此每一條航線的選擇都必須更加精準且自給自足。

