Coupang 酷澎在台申請專利數 獲年度外國人專利申請第四

美商Coupang酷澎持續深耕台灣，強化科技創新與研發投入。依經濟部智慧財產局公布的「2025年專利申請及公告發證統計」，Coupang酷澎於外國法人發明專利申請排名中位居第四名，展現研發實力。

Coupang酷澎在全球均高度重視每一位員工的創意發想，打造積極支持發明者的企業文化，數名台灣員工已成為專利發明人之一，為全球創新體系注入關鍵動能，也彰顯台灣團隊在酷澎全球營運版圖中的重要角色。

Coupang 酷澎持續將科技創新導入營運層面，縝密整合端到端物流體系，透過系統化與數據化管理，提升整體供應鏈運作效率，使「火箭速配」維持最快隔日到貨的高效率表現。憑藉長期投入研發與創新成果，Coupang 酷澎亦榮獲 2025 年律商聯訊（LexisNexis）「全球百大創新者」肯定，足見橫跨多元產業的創新地位。

在導入台灣的「同步截單」專利中，Coupang 酷澎目標將顧客介面、倉儲中心與物流配送系統維持在一致時程運作，強化隔日到貨履約穩定度，並精進整體購物與收件流程。同時，Coupang酷澎正導入「訂單全面追蹤」相關專利，提升配送透明度與服務品質，讓顧客能即時掌握物流狀態。

Coupang酷澎因應AI技術發展，研發可於高度自動化倉儲環境導入機器人預先撿貨的專利技術，有效降低人力負擔並提升出貨準確度，進一步優化庫存與配送效率，展現科技賦能物流的成果。

酷澎表示，專利研發與技術升級聚焦於提升顧客體驗與營運效率，未來將持續以創新深化在地布局，強化配送速度與服務精準度，推動數位商務發展。