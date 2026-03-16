銀租合作在關稅及地緣政治壓力下精進企業融資及產業發展

在當前全球地緣政治局勢動盪與貿易政策頻繁變動的背景下，特別是美國關稅政策反覆調整，使高度依賴出口的台灣經濟面臨新的不確定性，尤其中小企業面臨著前所未有的外部壓力。傳統上，中小企業在台灣經濟發展中扮演著不可或缺的角色。就數據觀察，中小企業家數占全體企業比重高達 98.87%，並提供近80%的就業機會。在銷售方面，中小企業貢獻51.99%的銷售額，雖然在出口額的占比僅約22.11%，但其對維持社會穩定與國內經濟活力的貢獻不言而喻。

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隨著美國貿易政策的改弦更張，台灣產業呈現出明顯的分化態勢。2025年8月以來，儘管美國貿易政策的不確定性有所下降，全面的關稅合法性仍存爭議。針對台灣的對等關稅，已從解放日的32%降至20%的暫時性關稅，並於2026年1月15日進一步調降至15%，與日、韓相當，然而過往的美國較低關稅已不復見。

根據財政部數據，2025年全年電子資通訊產品出口成長率高達53%，然而傳統產業貨品出口僅微幅增加。傳統產業（如石化、紡織、工具機、自行車與鋼鐵等）由於毛利率較低，且不若電子業般有能力赴美設廠規避關稅，一時成為關稅衝擊的「重災區」。

此種產業不均現象也反映在就業上，根據勞動部2026年3月2日公布數據，實施減班休息的事業單位共247家，影響人數為3,770人，實施對象依然高度集中在製造業，總計3,461人，來自美國關稅壓力影響者，仍有193家與3,036人，雖說情況已經有所緩解，然產業結構呈現M型化趨勢，半導體、金融表現亮眼，傳統產業壓力較大，仍是值得高度關注。

為了支持中小企業應對挑戰，普惠金融的落實成為推動經濟成長的關鍵，金管會也持續推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」。截至2025年底，本國銀行對中小企業放款餘額已達新台幣10.89兆元，占民營企業放款餘額比重的68%，全年的新增放款額超越年度4,600億的目標，顯示銀行體系在動盪局勢下仍持續提供中小企業資金支持。然而，對於規模較小、資產不足或營運歷史較短的企業而言，單純仰賴銀行融資仍存在現實限制，是以租賃公司成為中小企業重要的補充性資金來源。2024年租賃業全年承作金額達7,271億元，其中企金業務占68%。租賃公司透過設備租賃與多元融資方式，降低企業一次性資本支出的壓力，協助中小企業更新設備、維持營運週轉。對部分新創或缺乏擔保品的企業而言，租賃業者在功能上甚至扮演了類似風險投資者的角色，成為銀行與民間融資之間的重要橋樑，也是中小企業成長的重要推手。

面對國際政經局勢動盪帶來的經營成本升高，提醒金融政策回歸普惠金融的初衷：提供有用且負擔得起的金融產品，改善生活水準並促進社會公平。展望未來，金融體系中的銀行與租賃業應該是互補的合作關係，搭配政策性融資或信用保證機制，在控管風險的同時，也為企業轉型與升級提供足夠的支撐。

未來的精進方向建議，主要包含1.尊重市場機制：維持透明的市場規則，讓交易條件回歸供需雙方決定；2.多元業者參與：讓各類合法業者在風險可控的前提下提供服務，滿足不同風險水準客戶的需求，依客戶風險水準決定金額與定價等條件，進而杜絕地下金融。3.提升金融素養：強化民眾與企業的反詐騙及反剝削能力，建立健康的金融生態環境。

綜上，雖說地緣政治及關稅壓力未解，若能落實強化金融韌性與融資支持，應可協助中小企業在變局中尋求轉型升級契機，進而維持產業活力與社會穩定。