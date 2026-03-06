中國醫買盤北移！高資產醫師族群撐起台中盤整行情

在房市回歸自住需求主導的結構下，高資產族群的動向，也成為觀察市場信心的風向球。近期台中新案接待中心出現醫師等專業人士陸續進場看屋的現象，市調觀察，近期在冠德、陸府和誠邑築等品牌建商個案中，皆可見專業客層身影。

醫師族群向來財務結構穩健、選案標準嚴謹，對地段條件與產品細節要求精準，其積極進場佈局，被視為對區段發展潛力與建商品牌實力的肯定，也為原本偏保守的市場氛圍注入新一波強心針。

根據中國醫官網統計，截至目前為止共有6,412名員工，較2023年增加了近900人，可看出專業人口穩定成長，區域剛性居住需求旺盛。不過，從交易面觀察，供給與成交動能卻趨緩。

根據內政部實價登錄資料顯示，中國醫藥大學附設醫院周邊兩公里內，近一年預售屋成交量僅14筆，相較2023年達112筆的成交規模明顯縮減。受限於腹地狹小與可開發素地稀缺，新案量體難以擴張，整體市場結構逐步轉為量縮盤整格局。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出，在供給收縮的情況下，不少中國醫體系醫師及高階醫事人員，已將看屋範圍由院區周邊，擴大至車程約10分鐘內的崇德生活圈一帶，崇德路向北可銜接漢神洲際百貨，向南串聯一中商圈及中國醫周邊，沿線生活、教育與醫療機能兼備。

成屋部分有相近客層結構的個案，包括甫榮獲台中市都市空間設計首獎的「陸府織森」，以大尺度宜居陽台與立體植栽系統打造建築綠化層次，強調節能與永續並行的居住理念，吸引中國醫、慈濟醫院體系醫護人員及科學園區從業族群進場，目前成交率已達九成。

誠邑築建設先前推出的「澄亦實築」，已購客群中醫界人士占比超過五成，近期再推出新案「嶼76 The Island」，基地坐落於崇德路與漢口路口，同樣吸引高資產族群目光。

此外，冠德建設在崇德大道上推出的「冠德崇德綻」，與中國醫生活圈形成生活軸線串聯，區位優勢明顯。該案採先建後售模式，規劃地上24層黃金級綠建築，主力產品39至59坪、3至4房格局。

根據現場銷售人員指出，近期接待中心來客的結構中，可見醫師客群佔比達三成以上，反映出市中心成熟商圈型住宅，對醫療專業族群及高資產自住買盤仍具高度吸引力。不僅如此，包括富宇、國泰、坤悅等開發商，也於崇德路上皆有購置土地，為後續推案做足準備。

冠德崇德綻執行協理黃瑄履也分享，崇德生活機能完整，加上鄰近明星私校與優質學區，對於家庭長期規劃更具吸引力，在兼顧通勤效率與居住品質的前提下，選擇在崇德軸線置產，既可維持與工作場域的連結，也能提升全家生活品質。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，雖然整體成交量未明顯放大，但買盤結構已出現轉變，除了科技族群之外，醫師等專業客層逐步成為市場主力。

沈政興表示，房市回歸基本面後，高資產族群購屋更趨理性，偏好中大坪數、交通條件成熟的區段，兼顧居住品質與長期持有需求。若專業族群持續穩定進場，將有助於鞏固區段成交動能，並為盤整中的市場建立價格支撐。