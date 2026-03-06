快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

中國醫買盤北移！高資產醫師族群撐起台中盤整行情

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
冠德建設於崇德大道上推出的「冠德崇德綻」，規劃地上24層黃金級綠建築。記者宋健生/攝影
冠德建設於崇德大道上推出的「冠德崇德綻」，規劃地上24層黃金級綠建築。記者宋健生/攝影

房市回歸自住需求主導的結構下，高資產族群的動向，也成為觀察市場信心的風向球。近期台中新案接待中心出現醫師等專業人士陸續進場看屋的現象，市調觀察，近期在冠德、陸府和誠邑築等品牌建商個案中，皆可見專業客層身影。

醫師族群向來財務結構穩健、選案標準嚴謹，對地段條件與產品細節要求精準，其積極進場佈局，被視為對區段發展潛力與建商品牌實力的肯定，也為原本偏保守的市場氛圍注入新一波強心針。

根據中國醫官網統計，截至目前為止共有6,412名員工，較2023年增加了近900人，可看出專業人口穩定成長，區域剛性居住需求旺盛。不過，從交易面觀察，供給與成交動能卻趨緩。

根據內政部實價登錄資料顯示，中國醫藥大學附設醫院周邊兩公里內，近一年預售屋成交量僅14筆，相較2023年達112筆的成交規模明顯縮減。受限於腹地狹小與可開發素地稀缺，新案量體難以擴張，整體市場結構逐步轉為量縮盤整格局。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出，在供給收縮的情況下，不少中國醫體系醫師及高階醫事人員，已將看屋範圍由院區周邊，擴大至車程約10分鐘內的崇德生活圈一帶，崇德路向北可銜接漢神洲際百貨，向南串聯一中商圈及中國醫周邊，沿線生活、教育與醫療機能兼備。

成屋部分有相近客層結構的個案，包括甫榮獲台中市都市空間設計首獎的「陸府織森」，以大尺度宜居陽台與立體植栽系統打造建築綠化層次，強調節能與永續並行的居住理念，吸引中國醫、慈濟醫院體系醫護人員及科學園區從業族群進場，目前成交率已達九成。

誠邑築建設先前推出的「澄亦實築」，已購客群中醫界人士占比超過五成，近期再推出新案「嶼76 The Island」，基地坐落於崇德路與漢口路口，同樣吸引高資產族群目光。

此外，冠德建設在崇德大道上推出的「冠德崇德綻」，與中國醫生活圈形成生活軸線串聯，區位優勢明顯。該案採先建後售模式，規劃地上24層黃金級綠建築，主力產品39至59坪、3至4房格局。

根據現場銷售人員指出，近期接待中心來客的結構中，可見醫師客群佔比達三成以上，反映出市中心成熟商圈型住宅，對醫療專業族群及高資產自住買盤仍具高度吸引力。不僅如此，包括富宇、國泰、坤悅等開發商，也於崇德路上皆有購置土地，為後續推案做足準備。

冠德崇德綻執行協理黃瑄履也分享，崇德生活機能完整，加上鄰近明星私校與優質學區，對於家庭長期規劃更具吸引力，在兼顧通勤效率與居住品質的前提下，選擇在崇德軸線置產，既可維持與工作場域的連結，也能提升全家生活品質。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，雖然整體成交量未明顯放大，但買盤結構已出現轉變，除了科技族群之外，醫師等專業客層逐步成為市場主力。

沈政興表示，房市回歸基本面後，高資產族群購屋更趨理性，偏好中大坪數、交通條件成熟的區段，兼顧居住品質與長期持有需求。若專業族群持續穩定進場，將有助於鞏固區段成交動能，並為盤整中的市場建立價格支撐。

中國醫目前有6,412名員工，較2023年增加近900人，顯示專業人口穩定成長。記者宋健生/攝影
中國醫目前有6,412名員工，較2023年增加近900人，顯示專業人口穩定成長。記者宋健生/攝影

台中 房市 中國醫藥大學

延伸閱讀

台積電助攻 高雄這間國立大學周邊房價漲逾一成

台積電助攻？高雄這間國立大學周邊房價漲逾一成

房市冷到骨！台南、高雄推案量慘跌8成 329檔期恐慘兮兮

台股暴漲、房市遭冷凍 不動產聯盟總會喊：別再壓抑正當購屋

相關新聞

中國醫買盤北移！高資產醫師族群撐起台中盤整行情

在房市回歸自住需求主導的結構下，高資產族群的動向，也成為觀察市場信心的風向球。近期台中新案接待中心出現醫師等專業人士陸續進場看屋的現象，市調觀察，近期在冠德、陸府和誠邑築等品牌建商個案中，皆可見專業客層身影。

房市低潮影響全台拆照量探7年新低！雙北改建大熄火 這區成黑馬

2025年的房市低潮，也表現在都更整合之上。住商機構統計內政部資料，主要都會區與全台去年住宅類核發拆除執照宅數，主要都更重鎮皆呈現下滑，且全台僅3,639宅，為2018年以來最低。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2024年下半年起房市多頭風氣趨緩，加上營建成本高升等議題，以致於去年全台拆除量明顯降溫。

建商不玩了？雙北都更改建熄火拆照創新低、台南爆黑馬

2025年的房市低潮，也表現在都更整合之上。住商機構統計內政部資料，主要都會區與全台去年住宅類核發拆除執照宅數，主要都更重鎮皆呈現下滑，且全台僅3,639宅，為2018年以來最低。

小學就存萬元！眷村打工王取代IBM 拿下七成金融業 仁大女董：讀書是最便宜的投資

仁大資訊董事長林士茵以鐵血領導在金融業中贏得信賴，成立27年來，成功成為七成銀行的系統整合服務夥伴。她的救援事跡與創新服務模式，尤其在颱風期間，展現出驚人的調度力與執行力，奠定其業界地位。

王品大陸子公司將登台掛牌

餐飲龍頭王品啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

漢來日月行館 住房升級

漢來日月行館住房率持續上升，日月潭周邊高端湖畔度假市場競爭趨於激烈；金馬年開春後，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房到館內體驗同步進化，推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，廣受市場青睞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。