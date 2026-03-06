房市低潮影響全台拆照量探7年新低！雙北改建大熄火 這區成黑馬

2025年的房市低潮，也表現在都更整合之上。住商機構統計內政部資料，主要都會區與全台去年住宅類核發拆除執照宅數，主要都更重鎮皆呈現下滑，且全台僅3,639宅，為2018年以來最低。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2024年下半年起房市多頭風氣趨緩，加上營建成本高升等議題，以致於去年全台拆除量明顯降溫。

根據統計，全台2025年住宅拆照宅數達3,639宅，相較2024年同期約下滑3.0%，同時探下2018年以來最低，其中台北市2025年拆照量亦下滑2.8%，達1,132宅，同樣探2018年以來新低；至於新北市則重挫22.5%，2025年拆除量僅871宅。

賴志昶指出，雙北市都會區由於開發較早，屋齡普遍偏高，加上高房價誘因加持，令區域成為都更重鎮，惟去年整年度房市表現低迷，建商並不急於推案，加上仍有成本高昂等陰影，以至於建商暫緩更新與拆除腳步，而在都更重鎮改建熱度減弱之下，令全台住宅類核發拆除執照宅數在去年下探低點。

細看六都數據變化，與雙北改建熱潮面臨瓶頸相反，台南2025年拆除量表現異軍突起，2025年住宅類拆照量高達423宅，不僅較2024年大幅增加逾一倍，更一舉創下自2012年以來的新高紀錄。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析，台南市被譽為「古都」，城市發展歷史久遠，老舊建物數量占多數，因此近年地方積極推動危老重建與自主更新政策；此外，受惠於南部科技園區等科技題材發酵，同時台南市區亦有不少重劃區題材帶動，市區房價漲勢驚人，加深建商整合意願，兩大因素加持之下，讓台南市成為六都中表現最亮眼的黑馬。

賴志昶提醒，全台拆照核發量自2020年以來，每年皆維持4千餘宅的拆除量能，顯示疫情以來的房市多頭，加深建商整合改建意願，亦讓全台尤其雙北進入「大都更時代」，惟自2024年下半年起，房市表現回落，令全台拆除量亦連兩年出現下滑，不過大台北地區素地稀缺，加上區域老屋繁多，如今都市更新進程雖進入牛步，但未來隨著政府政策與市場需求變化，北部都更改建議題亦仍值得持續關注。