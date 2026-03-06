統一超打造「永續價值鏈」領先以通路影響力帶動產業競爭力

統一超（2912）以「全通路生活品牌」為核心，不僅串聯7-ELEVEN及關係企業近萬個營運據點、數百家供應商夥伴，持續深化永續發展行動，更進一步發揮零售通路平台的影響力，從企業內部擴展至整體供應鏈，率零售通路之先打造「永續價值鏈」。

不僅如此，統一超亦將永續行動延伸至培力地方創生，藉由攜手統一超商好鄰居文教基金會推動「青年深根計畫」，迄今已成功支持22組遍布全台的青年團隊、一同完成逾50個地方創生專案，實踐SDG8就業與經濟成長、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產各項指標，從供應鏈治理到地方青年培力，展現永續影響力。

日前統一超首度舉辦「永續價值鏈表彰大會」，透過與天下永續會合作，於前期工作坊培力、量化問卷評鑑與專業第三方評選機制，共35家橫跨農畜漁原物料、食品加工、包裝包材及物流與數位科技等領域的夥伴報名參與。

「永續供應鏈績優夥伴獎」依循「環境保護」、「社會責任」與「公司治理」三大構面進行評比，並邀請外部專家結合統一超商內部主管共同參與評審，最終遴選出5家表現傑出的企業，分別為統奕包裝、太古可口可樂、新湖合作農場、永潤食品及南部化成獲獎。

統一超由衷感謝每位供應鏈夥伴們長期建立穩固合作關係，亦將供應商誠信經營及環境永續相關要求納入合約條款，並依循ISO 20400永續採購指南與訂定供應商永續規範，透過制度化治理，攜手供應鏈企業夥伴提升永續管理能力，強化整體價值鏈韌性。

此次五家獲獎的供應鏈夥伴從不同產業角色出發，與統一超共創完整的永續價值鏈實踐，「統奕包裝」長期與超商攜手推動「OPEN iECO循環杯租借系統」與布建「高效智慧回收機」，並開發循環再生永續商品，透過門市場域落實資源循環；「太古可口可樂」深化綠色包裝轉型，2025年全面落實初級包裝100%可回收承諾，並完成獨家供應7-ELEVEN的思樂冰糖漿袋轉換。

「新湖合作農場」與「永潤食品」皆為超商自有品牌鮮食供應商，前者開創改良式魚菜共生系統，妥善利用生菜裁切剩餘資源同時達成養殖淡水循環，兼顧農業永續與水資源管理；後者除優化鮮食紙包材與永續製程，更主動推動碳盤查與綠色採購。「南部化成」則導入制度化與數據化管理，建構ISO 14001、ISO 50001及ISO 14064等管理體系，深化溫室氣體盤查並強化人權治理。透過多元產業角色分工與制度化治理機制，統一超商攜手供應鏈夥伴共同打造零售業永續共創模式，持續強化整體價值鏈競爭力。

同時，統一超商亦將永續價值鏈延伸至地方產地與青年培力，自2017年起攜手統一超商好鄰居文教基金會推動「青年深根計畫」，迄今已陪伴22組在地青年團隊、累計合作51個專案，透過7-ELEVEN i預購與實體門市等虛實通路資源，協助青年團隊將理念轉化為具市場競爭力的商品與服務。

2025年更進一步將青年社企與在地農產導入熱銷商品結構，如2025年4月攜手雲林斗六「三小市集」參與開發「酷聖霜 鹹花生奶油霜淇淋」與「香濃花生餅杯」，成功帶動在地花生產業價值提升；同年底以「嶼＋人共鳴」為主題，首度串聯洄遊吧、禾乃川、三小市集、木酢達人、小柒咖啡等長期培力團隊開發聯名禮盒，形塑跨區域、可複製的「青年品牌鏈」，讓地方創生成果透過零售通路平台放大影響力，亦成為永續價值鏈的重要一環。

統一超商將持續深化永續價值鏈治理，邀請更多企業夥伴及在地創生夥伴加入，讓永續行動不僅落實於單一企業，而是成為整體價值鏈共同實踐的日常機制，為在地零售產業建立具示範性的永續競爭力經營模式，持續呼應「地球永續 你我日常」企業理念。