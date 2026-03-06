快訊

建商不玩了？雙北都更改建熄火拆照創新低、台南爆黑馬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

2025年的房市低潮，也表現在都更整合之上。住商機構統計內政部資料，主要都會區與全台去年住宅類核發拆除執照宅數，主要都更重鎮皆呈現下滑，且全台僅3,639宅，為2018年以來最低。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2024年下半年起房市多頭風氣趨緩，加上營建成本高升等議題，以致於去年全台拆除量明顯降溫。

根據統計，全台2025年住宅拆照宅數達3,639宅，相較2024年同期約下滑3%，同時創下2018年以來最低，其中台北市2025年拆照量下滑2.8%，僅1,132宅；新北市則重挫22.5%，2025年拆除量僅871宅。

賴志昶指出，雙北市都會區開發早，屋齡普遍偏高，加上高房價誘因加持，成為都更重鎮，惟去年房市表現低迷，加上營建成本高昂，建商暫緩更新與拆除腳步，也令全台住宅類核發拆除執照宅數在去年下探低點。

細看六都數據變化，與雙北改建退燒相反，台南2025年拆除量表現異軍突起，2025年住宅類拆照量高達423宅，不僅較2024年大幅增加逾一倍，更一舉創下自2012年以來的新高紀錄。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析，台南有古都之稱，老舊建物數量占多數，近年地方積極推動危老重建，加上南科題材發酵，市區房價漲勢驚人，加深建商整合意願，兩大因素加持下，讓台南成為六都表現最亮眼的黑馬。

賴志昶提醒，全台拆照核發量自2020年以來，每年皆維持4千餘宅的拆除量能，顯示疫情以來的房市多頭，加深建商整合改建意願，亦讓全台尤其雙北進入「大都更時代」。

惟自2024年下半年起，房市表現回落，令全台拆除量連兩年出現下滑，不過大台北素地稀缺，區域老屋多，目前都市更新進程雖牛步，但未來隨著政府政策與市場需求變化，都更改建議題仍仍值得關注。

六都核發住宅類拆除執照宅數。表／住商機構提供
六都核發住宅類拆除執照宅數。表／住商機構提供

南科 建商 房市 都更

小學就存萬元！眷村打工王取代IBM 拿下七成金融業 仁大女董：讀書是最便宜的投資

仁大資訊董事長林士茵以鐵血領導在金融業中贏得信賴，成立27年來，成功成為七成銀行的系統整合服務夥伴。她的救援事跡與創新服務模式，尤其在颱風期間，展現出驚人的調度力與執行力，奠定其業界地位。

王品大陸子公司將登台掛牌

餐飲龍頭王品啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

漢來日月行館 住房升級

漢來日月行館住房率持續上升，日月潭周邊高端湖畔度假市場競爭趨於激烈；金馬年開春後，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房到館內體驗同步進化，推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，廣受市場青睞。

台塑新智能前進校園徵才

台塑新智能昨（5）日宣布，全球能源轉型步入主升段，面對新能源市場快速成長與持續擴張的人才需求，台塑新智能啟動2026年度校園徵才計畫，前進全台15所大學展開徵才博覽會與說明會。

經營密碼／一球香草冰淇淋 找出關鍵問題

企業經營中，最困難的往往不是沒有問題，而是「看錯問題」。許多企業在投入大量資源、反覆修正後仍然成效不彰，真正的原因，並不在於執行不夠努力，而是在一開始就將問題定義錯誤。當問題被錯誤歸因，再多努力也只是不斷放大偏差，最終讓組織陷入「一直很忙，卻沒有變好」的困境。

