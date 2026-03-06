建商不玩了？雙北都更改建熄火拆照創新低、台南爆黑馬

2025年的房市低潮，也表現在都更整合之上。住商機構統計內政部資料，主要都會區與全台去年住宅類核發拆除執照宅數，主要都更重鎮皆呈現下滑，且全台僅3,639宅，為2018年以來最低。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2024年下半年起房市多頭風氣趨緩，加上營建成本高升等議題，以致於去年全台拆除量明顯降溫。

根據統計，全台2025年住宅拆照宅數達3,639宅，相較2024年同期約下滑3%，同時創下2018年以來最低，其中台北市2025年拆照量下滑2.8%，僅1,132宅；新北市則重挫22.5%，2025年拆除量僅871宅。

賴志昶指出，雙北市都會區開發早，屋齡普遍偏高，加上高房價誘因加持，成為都更重鎮，惟去年房市表現低迷，加上營建成本高昂，建商暫緩更新與拆除腳步，也令全台住宅類核發拆除執照宅數在去年下探低點。

細看六都數據變化，與雙北改建退燒相反，台南2025年拆除量表現異軍突起，2025年住宅類拆照量高達423宅，不僅較2024年大幅增加逾一倍，更一舉創下自2012年以來的新高紀錄。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析，台南有古都之稱，老舊建物數量占多數，近年地方積極推動危老重建，加上南科題材發酵，市區房價漲勢驚人，加深建商整合意願，兩大因素加持下，讓台南成為六都表現最亮眼的黑馬。

賴志昶提醒，全台拆照核發量自2020年以來，每年皆維持4千餘宅的拆除量能，顯示疫情以來的房市多頭，加深建商整合改建意願，亦讓全台尤其雙北進入「大都更時代」。

惟自2024年下半年起，房市表現回落，令全台拆除量連兩年出現下滑，不過大台北素地稀缺，區域老屋多，目前都市更新進程雖牛步，但未來隨著政府政策與市場需求變化，都更改建議題仍仍值得關注。