快訊

嚇！Meta Ray-Ban智慧眼鏡外包員工爆料：極度私密影像送往肯亞進行人工審查

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

杜拜買房遇飛彈會崩盤嗎？專家揭戰爭真相：最先崩的不是房價

聽新聞
0:00 / 0:00

400萬人屏息以待！26檔3月除息 ETF 這檔配息金額創高年化配息率12.8%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖/AI生成
ETF示意圖。圖/AI生成

目前已公布有26檔台股ETF將在3月除息，400萬受益人屏息以待。其中，包括群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）、國泰台灣領袖50（00922）、中信綠能及電動車（00896）及大華優利高填息30（00918）等五檔年化配息率超過10%。

觀察這26檔將除息的台股ETF，以月配型產品佔多數，共計有13檔，有10檔季配、2檔半年配與1檔雙月配，在產品類型上劃分為高息型、產業型與市值型，以高息型17檔最多；群益台灣精選高息ETF第12次配息金額0.78元是唯一一檔配息金額創新高的台股ETF。

法人指出，台股近期震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息且又有潛在的價差空間可期，台股精準高息ETF就是最佳標的。00919第12次配息金額0.78元創新高，預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10%以上，除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為2026年4月14日。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股近日受到中東緊張局勢影響震盪劇烈，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，配置要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求。在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，台股沒有轉為空頭市場的疑慮，中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

3月除息的台股ETF受益人數前十名。資料來源：CMoney
3月除息的台股ETF受益人數前十名。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 配息 台股

延伸閱讀

台股ETF除息 月中上秀

歷史經驗顯示急跌千點之後上漲機率9成 法人：逢低布局台股高息 ETF

金融股獲利保底 含金量高 ETF 具護底攻高

台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

相關新聞

400萬人屏息以待！26檔3月除息 ETF 這檔配息金額創高年化配息率12.8%

目前已公布有26檔台股ETF將在3月除息，400萬受益人屏息以待。其中，包括群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）、國泰台灣領袖50（00922）、中信綠能及電動車（00896）及大華優利高填息30（00918）等五檔年化配息率超過10%。

小學就存萬元！眷村打工王取代IBM 拿下七成金融業 仁大女董：讀書是最便宜的投資

仁大資訊董事長林士茵以鐵血領導在金融業中贏得信賴，成立27年來，成功成為七成銀行的系統整合服務夥伴。她的救援事跡與創新服務模式，尤其在颱風期間，展現出驚人的調度力與執行力，奠定其業界地位。

王品大陸子公司將登台掛牌

餐飲龍頭王品啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

漢來日月行館 住房升級

漢來日月行館住房率持續上升，日月潭周邊高端湖畔度假市場競爭趨於激烈；金馬年開春後，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房到館內體驗同步進化，推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，廣受市場青睞。

台塑新智能前進校園徵才

台塑新智能昨（5）日宣布，全球能源轉型步入主升段，面對新能源市場快速成長與持續擴張的人才需求，台塑新智能啟動2026年度校園徵才計畫，前進全台15所大學展開徵才博覽會與說明會。

經營密碼／一球香草冰淇淋 找出關鍵問題

企業經營中，最困難的往往不是沒有問題，而是「看錯問題」。許多企業在投入大量資源、反覆修正後仍然成效不彰，真正的原因，並不在於執行不夠努力，而是在一開始就將問題定義錯誤。當問題被錯誤歸因，再多努力也只是不斷放大偏差，最終讓組織陷入「一直很忙，卻沒有變好」的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。