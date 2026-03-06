聽新聞
漢來日月行館 住房升級

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
漢來日月行館啟動全面升級計畫，受市場關注。 漢來／提供
漢來日月行館啟動全面升級計畫，受市場關注。 漢來／提供

漢來日月行館住房率持續上升，日月潭周邊高端湖畔度假市場競爭趨於激烈；金馬年開春後，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房到館內體驗同步進化，推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，廣受市場青睞。

漢來日月行館副總經理陳素娟表示，座落於日月潭涵碧半島制高點的漢來日月行館開幕以來，就以極致景觀視角驚豔市場，被譽為日月潭最頂級奢華度假飯店。

隨著口碑流傳，漢來日月行館2025年繳出亮眼成績，下半年平均住房率突破七成五，在「湖畔美術館」核心理念下，將自然景觀與空間設計深度融合，房客都能感受到湖景、光影與四季流轉，巧妙結合成大自然藝術，飯店完成品牌首階段蛻變，穩健建立高端旅宿定位。

陳素娟表示，2026年開春，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房專案到館內體驗同步進化。

首缺推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，沉浸式擁抱湖畔風景；「日月星空・極致寵愛」專案則整合精緻餐飲、迎賓禮遇與館內設施，加贈價值4,840元起的舒壓療程，打造身心平衡的深度假期，強化高端市場競爭力。

館內更以自然與在地文化、產業特色為主軸，策劃多元體驗，從「湖濱漫步」、「晨間遊湖」讓旅人與湖光同步呼吸；「紅茶印香」、「絲瓜物語」與「魚池風味・手作香菇鹹派」，則是將日月潭的土地風情細緻收藏，成為旅途中最動人的記憶。

晚間夜幕低垂時，則有「頌缽音療夜」與「紓壓瑜樂」，引導身心回歸平衡，讓入住成為五感旅程。

陳素娟指出，隨著春季「賞櫻住房專案」登場，平日雙人一泊二食22,300元起，串聯九族文化村櫻花盛景，將日月潭最動人的粉色季節，化為高端度假的專屬篇章。漢來日月行館，持續以藝術、自然與時間為素材，定義日月潭高端度假的美學高度。

