台塑新智能前進校園徵才

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑新智能昨（5）日宣布，全球能源轉型步入主升段，面對新能源市場快速成長與持續擴張的人才需求，台塑新智能啟動2026年度校園徵才計畫，前進全台15所大學展開徵才博覽會與說明會。

台塑新智能表示，隨著彰濱電芯廠穩定量產，正加速二期擴建規劃，並致力深化國產電池技術自主化，同時將業務版圖擴張至歐美市場，積極尋求具備國際市場開拓、技術研發、擴建生產的新能源人才，預先布局下一階段全球競爭的核心戰力。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，電動車與儲能應用快速擴張，全球電池供應鏈已進入重組關鍵期，在地製造與技術自主化成為國際趨勢。台塑新智能作為國內指標性電池大廠，在既有產能基礎上啟動二期擴建，不僅是為了打造更具規模經濟的製造基地，更是要對接國際供應鏈，從台灣出發邁向全球新能源舞台。

王瑞瑜指出，電池產業是未來數十年的黃金賽道，台塑新智能尋找的是認同永續價值、立志解決能源問題的事業夥伴，年輕人可進入產業核心，獲得最具實戰感的磨練機會。

本次招募職缺聚焦國外業務及技服人才，新進同仁有機會站在國際第一線參與開拓歐美市場；在研發職缺領域則聚焦電動車與儲能系統的軟硬體開發及整合，透過強化整體解決方案實力，擴大全球市場滲透率及技術競爭力；此外因應二期擴建工程啟動，同步大規模招募生管、品管、保養、製程等專業人才，打造支撐全球布局的堅實後盾。

在國際布局與產能升級順利推進下，台塑新智能也同步規劃員工配股制度，讓同仁共享公司成長紅利，建立長期價值共創機制。台塑企業更寫下連續16年調薪紀錄，並於去年調升新進人員起薪，確保人才發展與企業成長並肩前行。

台塑新智能在台塑（1301）企業領軍下，將參與台大、成大、清大、陽明交大、政大、中央、中正、中山、中興、台科大、北科大、雲科大、台北大學，以及台塑企業創辦的明志科大、長庚大學等15所校園徵才博覽會及說明會，讓學生第一手了解新能源產業的無限可能。

王瑞瑜 台塑

相關新聞

王品大陸子公司將登台掛牌

餐飲龍頭王品啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

漢來日月行館 住房升級

漢來日月行館住房率持續上升，日月潭周邊高端湖畔度假市場競爭趨於激烈；金馬年開春後，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房到館內體驗同步進化，推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，廣受市場青睞。

台塑新智能前進校園徵才

台塑新智能昨（5）日宣布，全球能源轉型步入主升段，面對新能源市場快速成長與持續擴張的人才需求，台塑新智能啟動2026年度校園徵才計畫，前進全台15所大學展開徵才博覽會與說明會。

經營密碼／一球香草冰淇淋 找出關鍵問題

企業經營中，最困難的往往不是沒有問題，而是「看錯問題」。許多企業在投入大量資源、反覆修正後仍然成效不彰，真正的原因，並不在於執行不夠努力，而是在一開始就將問題定義錯誤。當問題被錯誤歸因，再多努力也只是不斷放大偏差，最終讓組織陷入「一直很忙，卻沒有變好」的困境。

顯而立見／財務、人事部門 永續經營核心

大家都以為，一間公司要賺錢靠的是業務衝得快、產品做得炫，甚至行銷操作得漂亮。但我近期去會計師公會交流了一堂「商業模式與財務配合」的課，卻讓我徹底重新思考。

策略行銷／電商過寒冬 要掌握三大錦囊

近日，網路知名店家「驊哥電腦」傳出財務問題，引發電商圈一片譁然。然這不是單一事件，過去一年，中小電商結束營業的案例愈來愈多，從3C、服飾到食品，幾乎各產業都有。

