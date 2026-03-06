聽新聞
0:00 / 0:00

王品大陸子公司將登台掛牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲龍頭王品（2727）啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

不僅王品，餐飲業近年掀起集團掛牌潮，以「一集團雙IPO」打造雙引擎成長模式。目前採取類似資本市場策略的餐飲集團還包括揚秦（2755）與六角（2732）。其中，六角2024年成功分拆王座國際掛牌，去年揚秦的關係企業超秦也登錄興櫃並啟動上市計畫。顯示讓不同事業體獨立發展、提升估值空間，已逐漸成為餐飲集團擴張的重要模式。

王品表示，合品主要負責大陸事業營運，目前在當地共有六個品牌、100家餐廳，未來透過申請上市櫃，可望取得更多資金，支持展店與擴大營運規模，加速品牌成長，同時提升市場知名度與信任度。董事會已通過將分次釋股，作為推動IPO的前置規畫。

從營運表現來看，王品大陸事業近年已逐步走出疫情低谷。2025年大陸事業營收達42.2億元，在營運調整與成本控管下，2023年至2025年間營業利益連續三年成長，顯示營運體質逐步回穩並重返成長軌道。

目前王品在中國大陸的品牌布局，以「王品牛排」與「西堤牛排」為核心主力，門市數分別為47家與37家；其他品牌包括THE WANG、和牛涮與雲彩坡等。其中，雲彩坡為2024年新創品牌，目前已快速拓展至七家門市，展現新品牌拓展動能。

餐飲 品牌 王品集團

延伸閱讀

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

漢來美食財報／2025年全年EPS 10.12元 連兩年賺逾一個資本

饗賓唯一火鍋品牌「小福利麻辣鍋」宣布退場 四店全轉型為這品牌

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

相關新聞

王品大陸子公司將登台掛牌

餐飲龍頭王品啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

漢來日月行館 住房升級

漢來日月行館住房率持續上升，日月潭周邊高端湖畔度假市場競爭趨於激烈；金馬年開春後，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房到館內體驗同步進化，推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，廣受市場青睞。

台塑新智能前進校園徵才

台塑新智能昨（5）日宣布，全球能源轉型步入主升段，面對新能源市場快速成長與持續擴張的人才需求，台塑新智能啟動2026年度校園徵才計畫，前進全台15所大學展開徵才博覽會與說明會。

經營密碼／一球香草冰淇淋 找出關鍵問題

企業經營中，最困難的往往不是沒有問題，而是「看錯問題」。許多企業在投入大量資源、反覆修正後仍然成效不彰，真正的原因，並不在於執行不夠努力，而是在一開始就將問題定義錯誤。當問題被錯誤歸因，再多努力也只是不斷放大偏差，最終讓組織陷入「一直很忙，卻沒有變好」的困境。

顯而立見／財務、人事部門 永續經營核心

大家都以為，一間公司要賺錢靠的是業務衝得快、產品做得炫，甚至行銷操作得漂亮。但我近期去會計師公會交流了一堂「商業模式與財務配合」的課，卻讓我徹底重新思考。

策略行銷／電商過寒冬 要掌握三大錦囊

近日，網路知名店家「驊哥電腦」傳出財務問題，引發電商圈一片譁然。然這不是單一事件，過去一年，中小電商結束營業的案例愈來愈多，從3C、服飾到食品，幾乎各產業都有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。