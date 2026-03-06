王品大陸子公司將登台掛牌

餐飲龍頭王品（2727）啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

不僅王品，餐飲業近年掀起集團掛牌潮，以「一集團雙IPO」打造雙引擎成長模式。目前採取類似資本市場策略的餐飲集團還包括揚秦（2755）與六角（2732）。其中，六角2024年成功分拆王座國際掛牌，去年揚秦的關係企業超秦也登錄興櫃並啟動上市計畫。顯示讓不同事業體獨立發展、提升估值空間，已逐漸成為餐飲集團擴張的重要模式。

王品表示，合品主要負責大陸事業營運，目前在當地共有六個品牌、100家餐廳，未來透過申請上市櫃，可望取得更多資金，支持展店與擴大營運規模，加速品牌成長，同時提升市場知名度與信任度。董事會已通過將分次釋股，作為推動IPO的前置規畫。

從營運表現來看，王品大陸事業近年已逐步走出疫情低谷。2025年大陸事業營收達42.2億元，在營運調整與成本控管下，2023年至2025年間營業利益連續三年成長，顯示營運體質逐步回穩並重返成長軌道。

目前王品在中國大陸的品牌布局，以「王品牛排」與「西堤牛排」為核心主力，門市數分別為47家與37家；其他品牌包括THE WANG、和牛涮與雲彩坡等。其中，雲彩坡為2024年新創品牌，目前已快速拓展至七家門市，展現新品牌拓展動能。