遠傳、愛立信加速 6G 合作
遠傳電信（4904）攜手愛立信，在今年世界行動通訊大會（MWC）簽署為期三年的加速合作協議，雙方加速邁向AI原生、5G-A以及6G-Ready網路。
日前遠傳董事會通過2026年全年資本支出為96億元，高於去年83億元，除了投入網路容量擴充升級，並打造5G獨立專網部署，以及子公司資本支出需求增加等。近期採購行動寬頻設備金額達111.39億元。
遠傳總經理井琪表示，延續與愛立信多年合作基礎，未來攜手發展更智慧、更多元的差異化連接服務，提升整體營運效率。愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）表示，協助遠傳導入先進的可程式化無線接取網路（RAN）與核心（Core）網路解決方案。
