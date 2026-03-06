聽新聞
中華資安插旗四大領域

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

中華資安（7765）昨（5）日舉行法說會，總經理洪進福表示，2025年營收、獲利再創新高，有信心今年業績持續成長雙位數百分比，動能包括持續性營收和一次性合約訂單成長，資安防護AI商機，以及積極跨入新場域資安服務，包含無人機、船舶、低軌衛星、醫療場域等。

中華資安去年營收20.45億元、年增4%；稅後純益4.37億元、年增15%，每股純益11.47元，董事會通過配發現金股利每股約9.666元，將提交股東會通過。

洪進福指出，代表長期客戶的持續性營收去年達10.49億元，年增12%，看好今年繼續成長，一次性營收且會發生在今年的在手訂單已達7、8億元，足以支撐2026年營收有一定水位。

中華資安去年商品銷售業績年減25%，主要是協助企業建置及規劃代理資安產品，但客戶需求不如預期，自有資安產品透過代理銷售表現不錯，他表示，今年這項因素一定不會再發生，產品銷售將回到成長軌道。

客戶 業績 法說會

