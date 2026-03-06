聽新聞
0:00 / 0:00

顯而立見／財務、人事部門 永續經營核心

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長）

大家都以為，一間公司要賺錢靠的是業務衝得快、產品做得炫，甚至行銷操作得漂亮。但我近期去會計師公會交流了一堂「商業模式與財務配合」的課，卻讓我徹底重新思考。

互動分享的重點是：在AI與數位時代，商業模式變化速度比過去十年還快，真正決定一家公司能不能穩定獲利的，不是那些在舞台上最亮眼的單位，而是最常被忽視的財務跟人事。

想一想很有意思。行銷跟業務確實能把市場打開，讓營收衝上去，可是賺不賺得到錢，最後還是看財務怎麼算、人事怎麼配。

我跟會計師們在課堂上討論很多要素，很多細節都能影響一家公司的命運：同樣是一個設備，你要不要一次認列，還是分年攤提？同樣是一筆預算，你要不要用來請幾個厲害的人，還是平均分散到更多基層同仁？

這些選擇，往往決定了公司能不能過下一個寒冬。

回想我自己以前在行銷、企劃、營運的經驗，確實是能看到營收成長、看到市場擴張。但仔細觀察，真正讓公司營運漂亮的，常常是財務部門和人事部門。因為它們負責資源配置，說白一點，就是「錢要怎麼花、人要怎麼用」。

這些決定，影響力比外界想像中大得多。很多人覺得業績好公司就一定賺錢，但實際上，業績亮眼的公司不見得不會倒，因為利潤很可能早就被吃光了。而且AI的到來更讓這個議題變得重要。

AI確實能讓業務跑得更快、行銷投放更精準、產品開發更有效率，但AI同樣也讓競爭對手有一樣的能力。

當所有人都能用同樣的工具衝速度、拼曝光，剩下能拉開差距的，就只有內部的「資源配置能力」。

一家公司能不能長久，靠的就是財務跟人事能不能看懂市場的變化，把有限的資源放在最能撐起未來的地方。只要財務部門和人事部門這兩個單位運作得當，公司的獲利與營運狀況大多不會太差。

產品和行銷當然很重要，但它們更像是打前鋒；而財務和人事，就像是後方防線和中場調度，決定球隊能不能撐到最後。

如果換作是你，你會把更多資源和權力放在哪一個部門？會是業務、行銷這種「前線衝刺」單位，還是財務、人事這種「後端支援」單位？或者你覺得未來AI會不會連財務和人事的角色都徹底改寫？

財務 會計師 市場

延伸閱讀

不靠配息也吸金！00646受益人數破8萬 專家點「2長紅關鍵」：穩定成長

存款破54兆錢滿為患！打房沒讓錢不見 專家：熱錢從流向銀行與股市...中信金受惠

連鎖效應／四種財務問題 製造高營收幻象

瑪格麗特談品牌與領導／二代當家…接班還是代班？

相關新聞

王品大陸子公司將登台掛牌

餐飲龍頭王品啟動大陸事業分拆上市布局。王品董事會昨（5）日通過，將分次辦理子公司「合品」釋股，並規劃推動未來申請在台上市櫃。市場解讀，此舉等同於將中國大陸事業獨立推向資本市場，除有助於籌措展店資金，也強化人才與組織發展，成為王品集團下一階段的重要戰略布局。

漢來日月行館 住房升級

漢來日月行館住房率持續上升，日月潭周邊高端湖畔度假市場競爭趨於激烈；金馬年開春後，漢來日月行館正式啟動全面升級計畫，從住房到館內體驗同步進化，推出「三天兩夜一泊二食」專案，全房型享九折優惠並可免費搭乘專屬遊艇，廣受市場青睞。

台塑新智能前進校園徵才

台塑新智能昨（5）日宣布，全球能源轉型步入主升段，面對新能源市場快速成長與持續擴張的人才需求，台塑新智能啟動2026年度校園徵才計畫，前進全台15所大學展開徵才博覽會與說明會。

經營密碼／一球香草冰淇淋 找出關鍵問題

企業經營中，最困難的往往不是沒有問題，而是「看錯問題」。許多企業在投入大量資源、反覆修正後仍然成效不彰，真正的原因，並不在於執行不夠努力，而是在一開始就將問題定義錯誤。當問題被錯誤歸因，再多努力也只是不斷放大偏差，最終讓組織陷入「一直很忙，卻沒有變好」的困境。

顯而立見／財務、人事部門 永續經營核心

大家都以為，一間公司要賺錢靠的是業務衝得快、產品做得炫，甚至行銷操作得漂亮。但我近期去會計師公會交流了一堂「商業模式與財務配合」的課，卻讓我徹底重新思考。

策略行銷／電商過寒冬 要掌握三大錦囊

近日，網路知名店家「驊哥電腦」傳出財務問題，引發電商圈一片譁然。然這不是單一事件，過去一年，中小電商結束營業的案例愈來愈多，從3C、服飾到食品，幾乎各產業都有。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。