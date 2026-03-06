顯而立見／財務、人事部門 永續經營核心

大家都以為，一間公司要賺錢靠的是業務衝得快、產品做得炫，甚至行銷操作得漂亮。但我近期去會計師公會交流了一堂「商業模式與財務配合」的課，卻讓我徹底重新思考。

互動分享的重點是：在AI與數位時代，商業模式變化速度比過去十年還快，真正決定一家公司能不能穩定獲利的，不是那些在舞台上最亮眼的單位，而是最常被忽視的財務跟人事。

想一想很有意思。行銷跟業務確實能把市場打開，讓營收衝上去，可是賺不賺得到錢，最後還是看財務怎麼算、人事怎麼配。

我跟會計師們在課堂上討論很多要素，很多細節都能影響一家公司的命運：同樣是一個設備，你要不要一次認列，還是分年攤提？同樣是一筆預算，你要不要用來請幾個厲害的人，還是平均分散到更多基層同仁？

這些選擇，往往決定了公司能不能過下一個寒冬。

回想我自己以前在行銷、企劃、營運的經驗，確實是能看到營收成長、看到市場擴張。但仔細觀察，真正讓公司營運漂亮的，常常是財務部門和人事部門。因為它們負責資源配置，說白一點，就是「錢要怎麼花、人要怎麼用」。

這些決定，影響力比外界想像中大得多。很多人覺得業績好公司就一定賺錢，但實際上，業績亮眼的公司不見得不會倒，因為利潤很可能早就被吃光了。而且AI的到來更讓這個議題變得重要。

AI確實能讓業務跑得更快、行銷投放更精準、產品開發更有效率，但AI同樣也讓競爭對手有一樣的能力。

當所有人都能用同樣的工具衝速度、拼曝光，剩下能拉開差距的，就只有內部的「資源配置能力」。

一家公司能不能長久，靠的就是財務跟人事能不能看懂市場的變化，把有限的資源放在最能撐起未來的地方。只要財務部門和人事部門這兩個單位運作得當，公司的獲利與營運狀況大多不會太差。

產品和行銷當然很重要，但它們更像是打前鋒；而財務和人事，就像是後方防線和中場調度，決定球隊能不能撐到最後。

如果換作是你，你會把更多資源和權力放在哪一個部門？會是業務、行銷這種「前線衝刺」單位，還是財務、人事這種「後端支援」單位？或者你覺得未來AI會不會連財務和人事的角色都徹底改寫？