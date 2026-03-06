經營密碼／一球香草冰淇淋 找出關鍵問題

企業經營中，最困難的往往不是沒有問題，而是「看錯問題」。許多企業在投入大量資源、反覆修正後仍然成效不彰，真正的原因，並不在於執行不夠努力，而是在一開始就將問題定義錯誤。當問題被錯誤歸因，再多努力也只是不斷放大偏差，最終讓組織陷入「一直很忙，卻沒有變好」的困境。

美國通用汽車曾經發生過一個極具啟發性的案例。一名客戶投訴，他新購的凱迪拉克只要去買香草口味冰淇淋，回到車上就無法發動；但若購買的是其他口味，車子卻完全正常。

這樣的投訴聽來荒謬，甚至讓人懷疑是心理作用，但通用汽車並未草率否定，而是派工程師實地觀察，連續多日陪同客戶重複相同行程。

最後發現，真正的關鍵根本不在「香草」。由於香草口味最受歡迎，被放在冰櫃最前方，購買時間最短，導致車輛熄火後再次啟動的間隔過短，進而產生「蒸氣鎖」現象，使引擎無法發動。

問題並不是產品品質瑕疵，而是系統設計對「時間條件」過度敏感。這也說明了，若只停留在表面現象爭辯，企業永遠找不到真正的解方。

這樣的情況，在企業經營現場其實屢見不鮮。業績下滑時，管理者往往直覺認為是「市場」不景氣；顧客流失時，第一反應常是「價格」沒有競爭力；組織效率不佳時，則歸因於「員工態度」或「世代差異」。

然而，這些判斷多半只是結果描述，而非原因分析，真正的問題，往往藏在「流程設計」與「運作邏輯」之中。

相較之下，日本7-ELEVEN提供了一個極具對照性的經營案例。7-ELEVEN並不是單純以「商品」為核心思考，而是以「時間」與「行為」作為經營設計的起點。

他們深入分析不同時段顧客的生活節奏，將一天切分為多個消費情境：清晨通勤、午間用餐、傍晚返家、深夜補給，每一個時段所陳列的商品、補貨頻率與品項結構都不相同。

以便當與飯糰為例，早晨強調快速取得與輕食組合，中午著重份量與主食搭配，深夜則轉向高單價、即時滿足的需求。

同樣的商品，因應時間不同，其銷售策略與庫存邏輯完全改變。

7-ELEVEN真正管理的，不只是商品本身，而是顧客「在什麼時間、以什麼狀態、為了解決什麼問題」走進門市。這正是將問題從表象拉回「系統層次」的最佳示範。

多年輔導企業轉型的經驗讓我深刻體會，真正有效的問題解決，必須從「現象」後退一步，重新檢視「行為」與「結構」。

當企業願意回到現場，理解顧客實際使用產品的方式，觀察員工如何依流程工作，以及決策如何在組織中被形塑，往往就會發現，問題不在個人能力，而在「制度」與「假設」早已不符現實。

愛因斯坦說：「凡事能以數字計算的，不一定能算數（有用）：凡是能算數的（具影響力的），卻不一定能以數字計算」。換句話說，不能只限於表面數字，深度思考問五次WHY（有層次的解析下去），才能解出問題。

香草冰淇淋的故事提醒我們，問題出現的地方，往往不是問題發生的原因。在高度不確定的年代，企業最大的風險，不是犯錯，而是太快下結論。唯有放慢判斷、加深理解，才能從反覆修補的惡性循環中走出來，建立真正具備韌性與長期競爭力的經營系統。