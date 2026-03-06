策略行銷／電商過寒冬 要掌握三大錦囊

近日，網路知名店家「驊哥電腦」傳出財務問題，引發電商圈一片譁然。然這不是單一事件，過去一年，中小電商結束營業的案例愈來愈多，從3C、服飾到食品，幾乎各產業都有。

許多人把原因歸咎於「大環境不好」、「競爭太激烈」，但這樣的解釋太籠統。真正值得思考的是：同樣的市場環境下，為什麼有些品牌撐不住，有些卻能穩定成長？活下來的，到底做對了什麼？

第一，現金流比營收重要。

很多電商老闆習慣看營收數字，但營收成長不等於獲利成長，更不等於口袋裡有錢。許多電商死於「看起來很忙，實際上沒賺錢」——貨壓在倉庫、錢卡在帳期、利潤被廣告吃掉，最後周轉不過來。

活下來的品牌，往往對現金流有更高的敏感度。他們控制庫存、縮短帳期、不輕易擴張，寧可成長慢一點，也要確保每一步都踩得穩。在市場好的時候，這種保守看起來像「不夠積極」；但在寒冬來臨時，這就是活下來的本錢。

第二，不能只靠流量，要有自己的客人。

過去幾年，電商的成長邏輯很簡單：買流量、衝曝光、拼轉換。平台補貼多、廣告成本低，只要肯投錢，業績就會動。但這個紅利期已經過去了。現在的流量愈來愈貴，平台的規則愈來愈不透明，今天能跑的素材，明天可能就失效。

那些能穩定成長的品牌，早就意識到一件事：如果你沒有自己的客戶名單，你就是在幫平台打工。他們經營LINE官方帳號、累積會員資料、用私域流量建立關係。當廣告失靈時，他們還有熟客可以溝通；當平台抽成提高時，他們還有自己的管道可以走。光有名單還不夠，重點是有沒有互動。很多品牌號稱有幾萬、幾十萬會員，但這些會員只是「躺在資料庫裡的數字」。沒有定期溝通、沒有建立互動模式、沒有讓客人感受到「被重視」，這些名單就只是好看的數據，發再多訊息也是已讀不回。

真正有價值的會員經營，不是群發促銷訊息，而是讓客人覺得「這個品牌懂我」。可能是生日時的一句問候、購買後的使用提醒、或是針對他的偏好推薦適合的商品。這些互動看起來很小，但累積起來，就是信任的基礎。

流量是租來的，名單是收集來的，但信任是經營出來的。這三者的層次不同，價值也完全不同。

第三，品牌信任比價格戰重要。

低價競爭在電商圈已經打到沒有底線。如果你唯一賣點是「價格」，那你永遠在跟全世界的低成本供應鏈競爭——這場仗，中小品牌幾乎不可能贏。

能撐過寒冬的品牌，往往不是最便宜的，但他們讓客人「願意多付一點」。因為說得清楚自己的價值、講得出品牌的故事、給得出選擇他們的理由。價格是可以被比較的，但信任不能。當市場愈混亂，消費者愈需要一個「可以信任」的選擇。

回到驊哥電腦的案例，外界還不清楚真正的倒閉原因，但可以確定的是：市場寒冬會淘汰體質不好的企業，也會讓真正有根基的品牌更加突出。

中小電商應該問自己三個問題：你的現金流健康嗎？你有持續互動的客戶嗎？你的品牌有讓人願意選擇的理由嗎？

如果三個答案都是肯定的，那你不用害怕寒冬。如果有任何一個是否定的，現在開始調整，還來得及。寒冬不會永遠持續，但撐過寒冬最好的方式是讓自己變得更強。