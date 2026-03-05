亞昕總裁姚連地：房市買氣最慢第3季回溫 房價漲跌則都沒有空間

亞昕（5213）總裁姚連地5日表示，去年已是房市谷底，政策打壓逾一年，剛需購屋族觀望的差不多，將逐步回歸市場，預計最快第2季，最慢第3季就可以慢慢回溫，整體而言，來客、成交狀況下半年會比上半年好，價格則是漲跌都沒有空間。

姚連地表示，近年政府頻打房，誤以為營建業很好賺，但其實不僅地價沒降，造價更受到土方之亂影響，一坪漲6,000到1萬元以上，加上還有缺工問題，營建成本有漲沒跌，已經大幅壓低營建業的利潤，甚至許多中南部小建商乾脆不蓋了。

姚連地表示，身為開發商，其實不喜歡房價大漲，因為最後都是被地主拿走，能溫和緩漲是對市場最健康的模式，而現今又有土方之亂，讓開發商難以生存，拚政府能更積極的解決此問題。

談到房價，姚連地表示，今年預售市場房價應該是持平發展，主要是造價漲的關係，開發商沒有空間再往下跌，而政府重拳打房導致市場買氣低迷，因此也沒有上漲的空間。

姚連地表示，目前公司銷售策略回到民國90幾年景氣差時，預售、興建、成屋各銷售三分之一，也會持續打讓利策略，包含送裝潢、低自備款等。

至於預售市場成交狀況，姚連地認為，剛性需求族群觀察了一年多，發現房價也無法大幅下降，會陸續出籠，今年會比去年好，最慢第3季就可以看到市場來客、成交明顯回溫，整體來說，下半年成交狀況應該會比上半年好兩到三成。