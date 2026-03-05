快訊

2025年上半年全國住宅空置率低於6%剩這六區 專家：保值區全在雙北市

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
根據內政部低度用電住宅調查顯示，2024下半年低度用電比率低於6%的鄉鎮市區還有11個，去年上半年調查結果低於6%空置率的剩下6個鄉鎮市區，包括新北市的中和區、新莊區與蘆洲區，台北市的松山區、信義區與內湖區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，由於人口密集，住宅需求也相對穩定，低空屋率的區域，房價也會相對有撐。

2025年上半年與2024年下半年(上期)全國低度使用住宅比率較低(小於6%)鄉鎮市區，較上期的11個鄉鎮市區減少至6個鄉鎮市區，且皆為雙北市行政區，包括新北市中和區(5.90%)、新莊區(5.88%)、蘆洲區(4.74%)；台北市松山區(5.91%)、信義區(5.77%)、內湖區(5.06%)等六個區。

曾敬德表示，空置率會影響房市供需表現，過去經驗空置率較高的區域，也會有較多的待售房屋進而對房市造成抑制，相對的空置率越低的區域，釋出物件少，房市也會保持相對穩定。

曾敬德指出，以林三淡過去表現來看，三峽空置率改善的最快，房價反應也最快，其次則是林口地區人口進駐空置率改善後，房價也跟上，最後則是空置率較高的淡水地區，顯示空置率與房價表現呈現正相關。

而新北市的中和區、新莊區與蘆洲區，都屬於人口較密集的區域，捷運優勢吸納雙北的上班通勤族進駐。另外三區則是台北市的松山區、信義區，兩個都屬於市中心的蛋黃區，住宅密度高加上新增供給數量很有限，空屋率維持在6%以下，至於內湖同樣空屋率在6%以內，主要內科等族群在區域需求穩定。

值得留意的是，空屋率較高的區域有增加的趨勢，空屋率大於20%的區域，2025年上半年有50個，2024下半年則是31個，雖然仍集中在較偏遠地區，但似乎有增加的趨勢。

