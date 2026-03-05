快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

30樓高「南山信義 A26」2027年初完工 美系外資包下五個樓層

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，摩根大通集團已包下該案五個樓層；左為摩根大通集團台灣區總裁錢國維，右為承攬「南山信義A26」營造工程的達欣工程董事長王人正。記者陳美玲／攝影
南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，摩根大通集團已包下該案五個樓層；左為摩根大通集團台灣區總裁錢國維，右為承攬「南山信義A26」營造工程的達欣工程董事長王人正。記者陳美玲／攝影

南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，南山人壽董事長尹崇堯更在典禮中宣布啟動南山信義計畫區「四合願計畫」，將透過臺北南山廣場、南山信義A26、A21，以及南山金融中心等四棟商辦大樓，將四棟大樓的進駐企業和各項資源串起，成為新的商辦聚落，達到共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的目標，希望達到與一群人一起做公益，創造新的商辦生活圈。

「南山信義A26」5日上梁典禮，包括台北市長蔣萬安及來自臺北市府財政局、三菱地所等逾50位貴賓共同參與；據悉，摩根大通集團已包下五個樓層，確定進駐，5日上梁典禮摩根大通集團台灣區總裁錢國維更親自出席。

負責營造工程的達欣工程（2535）董事長王人正也親自到場致意，王人正指出，基地面積達2,147.4坪的「南山信義A26」地上權案，預計2027年3月31日完工取得使照，全案樓地板面積約2.51萬坪，為地上30樓、地下三樓之商用大樓。

「南山信義A26」已啟動辦公室招租作業，每月每坪租金開價逾5,000元，看齊台北101大樓、台北南山廣場。

「南山信義A26」是台北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發案，為配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」政策，「南山信義A26」規劃將取得綠建築標章、智慧建業標章及耐震標章，並將取得LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）、WELL認證（WELL Building Standard)等四項國際級建築認證，打造兼具智慧資通韌性、節能永續能力與健康環境的頂級商辦。

南山人壽深耕臺灣逾一甲子，是最早進入信義計畫區設立總部的企業之一，在「南山信義A26」、A21陸續完工後，南山人壽將會成為台北市信義計畫區內重量級的商辦特有者，總商業面積（含辦公及商場）將突破12.2萬坪。

南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，南山人壽董事長尹崇堯(右)更在典禮中宣布啟動南山信義計畫區「四合願計畫」；典禮中，包括台北市長蔣萬安及來自臺北市府財政局、三菱地所等逾50位貴賓共同參與。記者陳美玲／攝影
南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，南山人壽董事長尹崇堯(右)更在典禮中宣布啟動南山信義計畫區「四合願計畫」；典禮中，包括台北市長蔣萬安及來自臺北市府財政局、三菱地所等逾50位貴賓共同參與。記者陳美玲／攝影

南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，包括台北市長蔣萬安及來自臺北市府財政局、三菱地所等逾50位貴賓共同參與。記者陳美玲／攝影
南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，包括台北市長蔣萬安及來自臺北市府財政局、三菱地所等逾50位貴賓共同參與。記者陳美玲／攝影

南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，南山人壽董事長尹崇堯更在典禮中宣布啟動南山信義計畫區「四合願計畫」，將透過臺北南山廣場、南山信義A26、A21，以及南山金融中心等四棟商辦大樓，將四棟大樓的進駐企業和各項資源串起，成為新的商辦聚落，達到共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的目標，希望達到與一群人一起做公益，創造新的商辦生活圈。

