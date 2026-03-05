普生繼與富邦人壽合作後 今年再攜手富邦產險推動癌症險結合健檢服務

精準醫療大廠普生（4117）5日表示，近年推出結合保險服務與健康檢測模式，除先前與富邦人壽合作後，普生今年再攜手富邦產險推動癌症險結合健康檢測服務，協助保戶從被動治療轉向主動健康管理，鼓勵民眾建立定期檢測與健康追蹤習慣，減輕公共醫療資源的負擔，進一步為普生注入成長新動能。

普生表示，公司核心技術之一的新一代全自動CellBio循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統，採用自有專利濾膜分離技術（iFiltration），透過非侵入性抽血方式即可進行檢測，能有效捕捉血液中的循環腫瘤細胞，協助掌握癌細胞動態變化，作為早期風險評估與治療追蹤的重要依據。

普生表示，相較傳統侵入式組織切片檢測，CTC檢測具備採檢便利、可重複追蹤及檢測時間快速等優勢，並可結合臨床影像與檢驗數據，提升個人化醫療管理價值，成為液態活檢發展的重要方向，目前普生亦持續擴大與國內多家醫院及診所緊密合作，搭配影像醫學及其他檢驗數據發揮精準醫療的效果。

在數位醫療發展趨勢下，普生亦同步導入AI技術整合CellBio液體活檢技術應用，開發數位螢光掃描設備及數位掃描AI分析服務，有效將製作完成的CTC片子進行數位化的影像掃描及儲存，並即時辨識細胞特徵與異常狀態，協助醫師進行癌症風險評估與後續治療方向判斷，該系統可整合乳癌、大腸癌等多種癌別資料進行分析，藉由持續累積的細胞影像資料庫與演算法優化，提升判讀效率與一致性，在維持專業醫療判讀基礎下，強化臨床診斷輔助能力，推動智慧醫療應用落地。

普生指出，自從與富邦人壽及富邦產險合作以來，累計檢測案例已超過25,000例，呈現良好成長態勢，隨著富邦產險自今年1月起加大全台推廣癌症險結合健康檢測服務，由於產險採一年一簽機制，保戶每年皆可進行一次檢測，有助於帶動整體檢測量明顯放大，進一步拓展國內癌症篩檢市場應用、提升普生精準檢測服務滲透率與市場規模。

展望未來，普生憑藉深耕體外診斷領域超過40年的研發與臨床經驗，持續推進液態活檢與精準醫療布局，並結合AI數位化與多元合作通路，強化從檢測技術、數據分析到臨床應用的一體化服務模式，隨著癌症早篩需求與精準健康管理趨勢持續升溫，公司看好精準檢測業務將成為推動中長期營運成長的重要核心，為整體營運帶來穩健發展動能。