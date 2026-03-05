快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

上市生技公司添新生力軍 泰宗生技4月上旬132元暫定價格掛牌

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
泰宗生技董事長徐煥清（左）與總經理王雅俊。記者謝柏宏／攝影
泰宗生技董事長徐煥清（左）與總經理王雅俊。記者謝柏宏／攝影

生技新兵泰宗（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司並將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗生技總經理王雅俊5日表示，發展中的505(b)(2)新藥U101為已在台灣進入三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

泰宗生技的U101為全球首款針對「反覆性泌尿道感染（rUTI）」預防的非抗生素口服新藥，這項藥品原為治療「間質性膀胱炎 (IC)」的學名藥Urosan (優而順) 膠囊，泰宗於2013年取得台灣藥證上市後，進一步開發新適應症，鎖定rUTI治療領域進行開發。

泰宗生技董事長徐煥清表示，現階段公司營收主體以藥品與醫療器材銷售為主，占比接近九成，產品線涵蓋骨科、復健科、泌尿科、婦產科等多科別醫師通路。其中，醫院通路（含醫學中心及區域醫院）約占整體營收九成，診所通路約占一成。

泰宗去年全年合併營收5.1億元，前三季每股稅後純益（EPS）0.4元，已高於2024年全年0.36元的表現，創近四年新高。公司今年1月營收新台幣6,526.4萬元，年增51.58%，營運表現維持穩健。

王雅俊表示，泰宗在研發方面有兩大重點，包括rUTI與「B肝肝癌術後復發監測」兩大臨床未被滿足的需求。首先U101藥物為全球首款針對rUTI預防的非抗生素口服新藥，目前已於台灣進入三期樞紐性臨床試驗，收案人數348人，目前收案60%，預計今年第3季揭露期中分析結果，若結果順利可直接申請台灣藥證，最快明年第4季取得上市許可。

此外，泰宗也計畫U101在今年第3季向美國FDA申請三期臨床，歐洲部分也可做完簡單的臨床試驗就直接提出上市查驗登記。根據統計，全球rUTI潛在患者人數近1億人，市場規模龐大。U101採505(b)(2)新適應症途徑開發，不僅可望縮短開發時程，也同步掌握關鍵原料藥（API）生產技術，建立競爭門檻。

針對「B肝肝癌術後復發監測」的精準醫療領域，泰宗推出的「凱玫樂（CATCHIMERA）」肝癌檢測平台已取得衛福部LDTs（精準醫療分子檢測實驗室）認證，目標今年年底前可開始收費。該平台以HBV病毒嵌合DNA作為生物標記，靈敏度達83.3%，明顯優於傳統AFP檢測，可望較影像醫學更早偵測微量殘餘腫瘤。

泰宗生技公司目前已送件申請美國FDA突破性醫療器材（BDP）資格，亦計畫透過技術授權或與當地實驗室合作模式進入全球最多B肝帶原者（約7,000萬人）的中國大陸市場，鎖定大中華區及全球每年超過十萬例肝癌切除手術後追蹤市場。

另一方面，凱玫樂平台鎖定B肝肝癌患者術後復發監測需求，結合專利技術、關鍵數據分析平台與LDTs法規認證三重門檻，已建立明確技術壁壘。未來除可持續導入國內醫院通路外，也具備對外授權與海外市場拓展的發展空間，成為公司中長期成長的重要引擎。

醫療器材 FDA

延伸閱讀

泰宗穩健營運撐研發 雙引擎布局中長線成長

永笙布局大陸細胞治療市場REGENECYTE授權大陸 加速臍帶血新藥商化

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

祥翊與德國Baxter簽抗癌針劑CDMO合約 合資2,500萬美元打造國際供應鏈

相關新聞

MIC 調查兩大外送平台使用差距拉近 用戶減5%、停用原因七成因為它

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，MIC產業分析師杜芸諮綜觀台灣外送市場發展指出，2025年曾使用外送服務的消費者減少近5%，外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

2025年上半年全國住宅空置率低於6%剩這六區 專家：保值區全在雙北市

根據內政部低度用電住宅調查顯示，2024下半年低度用電比率低於6%的鄉鎮市區還有11個，去年上半年調查結果低於6%空置率的剩下6個鄉鎮市區，包括新北市的中和區、新莊區與蘆洲區，台北市的松山區、信義區與內湖區。

30樓高「南山信義 A26」2027年初完工 美系外資包下五個樓層

南山人壽「南山信義A26」商辦大樓5日舉行上梁典禮，南山人壽董事長尹崇堯更在典禮中宣布啟動南山信義計畫區「四合願計畫」，將透過臺北南山廣場、南山信義A26、A21，以及南山金融中心等四棟商辦大樓，將四棟大樓的進駐企業和各項資源串起，成為新的商辦聚落，達到共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的目標，希望達到與一群人一起做公益，創造新的商辦生活圈。

上市生技公司添新生力軍 泰宗生技4月上旬132元暫定價格掛牌

生技新兵泰宗（4169）將於4月上旬以132元暫定價格掛牌上市，公司並將於9日舉辦上市前業績發表會。泰宗生技總經理王雅俊5日表示，發展中的505(b)(2)新藥U101為已在台灣進入三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

中鋼與螺絲業聯誼 助理副總莊東杰：不要錯過第2季「有基之彈」

中鋼（2002）5日與螺絲業產銷聯誼會，業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過，隨著需求逐步回溫與市場信心建立，鋼市行情有望逐步形成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。