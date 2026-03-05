009815三進三出 大型科技股迎利多、博通盤前漲逾6%

追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數大華美國MAG7+（009815）5日盤後進行半年度成分股調整，此次新增及刪除各三檔，新增半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；刪除ServiceNow、ADOBE以及SONY。

以美國科技巨擘MAG7為持股核心的大華美國MAG7+規模為71.76億元，最新的前十大持股為全球AI晶片領導者輝達（NVIDIA）15.23%、全球領先行動裝置大廠蘋果13.50%、市占最高搜尋引擎公司谷歌11.24%、全球領先電腦軟體大廠微軟10.71%、電商與雲端領導廠商亞馬遜7.45%、全球晶圓代工龍頭台積電（2330）6.17%、美國通訊晶片大廠博通5.34%、全球網路社群龍頭Meta達5.32%、全球電動車大廠特斯拉4.32%、全球半導體設備龍頭艾司摩爾1.96%。

大華美國MAG7+經理人薛竣友表示，當前科技股的投資主軸仍為AI技術發展，其中，半導體更是AI發展的核心。儘管近期美股受到政策與戰爭影響相對震盪，不過在美國經濟仍相當穩固的情形下，短期下跌將成為中長期投資者入手美股的好時機。

過去投資人對於科技股的印象都是本益比校對較高，然而根據彭博統計至2月底，彭博MAG7指數的預估本益比為23.8倍，低於S&P 500核心消費類股指數的24.2與那斯達克100指數的25.5。再從近五年的股價表現與營收表現年複合成長率來看，股價仍具有吸引力。他表示，科技龍頭股的的競爭優勢仍然存在且難以動搖，在AI發展加速且競爭越加激烈的時期，當前科技巨頭的極具投資吸引力。

薛竣友表示，前陣子七巨頭與科技龍頭企業的財報公布後，股價因市場重新調整未來增長預期而下跌。然而，這些科技龍頭的技術優勢與護城河依然存在，長期發展趨勢不變。

此外，近期科技類股利多消息也開始浮現，如博通於4日盤後公布財報，營收年增29%以及AI營收年增106%，且第2季財測亦超出市場預期，顯示AI需求仍相當火熱。另外，輝達GTC大會將於三月中旬登場，執行長黃仁勳已預告將發表「前所未見的晶片」。市場預期，輝達將於大會中公開下一代AI晶片的Feyman，且傳聞將導入台積電1.6奈米製程技術，有望再次點燃市場對AI類股的上漲情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。