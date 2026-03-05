前景看好…中國大陸組車廠南移 汽配件展重心移到越南

中國大陸整車廠積極南移，越南整車、製造到售後市場的全產業鏈能力前景看好。為應對行業發展與市場需求的持續演變，產業鏈各方亦積極採用創新解決方案，以加速整體升級步伐。

2026年越南（胡志明市）國際汽車零配件及售後服務展覽會（Automechanika Ho Chi Minh City）將聚焦越南及東盟地區汽車與出行產業的迅猛變革，打造集商貿合作、創新交流、知識共享與文化融合於一體的綜合性平台，響應汽車產業鏈的各方需求。展會將於2026年6月18至20日在越南西貢展覽會議中心（SECC）A1館、A2館及B1館隆重舉行。

隨著越南汽車產業加速向電動化轉型，推動了全產業鏈進行升級與重構。同時，在電動化浪潮的驅動下，新能源汽車（NEVs）、電池維護、充電基礎設施等新興產品與服務創造了新的商機，推動燃油車和新能源汽車的潛在市場增長。

法蘭克福展覽公司指出，越南2025年的汽車銷量年增18%，增幅遠超大部分鄰近國家。其中，新能源汽車銷量取得了84%的大幅增長，占當地汽車總銷量近三分之一，成為了東盟地區內新能源汽車占比最高的國家之一；值得關注的是，越南汽車市場在2025年進口零部件及用品的總價值達28.9億美元，而在當地生產的汽車所使用的本地化零部件只占約20%，反映了越南市場對於進口產品的巨大需求，按目前以進口零部件應付本地汽車產業需求的現象，顯示了本土生產力仍有很大的發展空間，也為企業投資提供了明確的方向。

本屆展會橫跨兩大展館，覆蓋從整車製造到售後市場服務的全汽車產業生態，完整呈現汽車供應鏈各核心環節，包括適用於乘用車、商用車及車隊、以及摩托車的部件及組件、用品及改裝、車身及噴塗、診斷及修理、機油、潤滑油及燃料，以及汽車清洗、保養及美容等多個板塊的最新產品與解決方案。

作為越南汽車產業對接全球市場的重要平台，Automechanika Ho Chi Minh City每年均吸引來自全球各地，涵蓋行業各個產品及服務板塊的專業觀眾前來參觀。2025年展會共吸引來自48個國家和地區的17,075名觀眾，包括菲律賓、韓國、日本、泰國、印度尼西亞、大陸等。比亞迪、THACO、現代汽車、越快等知名整車製造商及行業代表企業悉數參與；此外，領先的網約車、外賣配送及數字支付服務提供商Grab，以及東南亞知名電商平台Lazada等企業也共同亮相。