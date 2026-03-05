快訊

神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI 伺服器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神雲科技攜手AMD、Akash發表全球首款鑽石散熱AI伺服器。神雲／提供
神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

神雲科技總經理黃承德表示，憑藉我們全球化的製造產能與堅實的工程實力，全球的AI企業與超大規模 (Hyperscaler) 資料中心將能快速導入這些超高效能、極度節能的系統，藉此大幅提升算力，並取得決定性的競爭優勢。

神雲科技全新的AI伺服器採用Akash Systems的Diamond Cooling技術，打造出全球在能源與資本效率上表現最佳的AI伺服器。鑽石擁有目前已知材料中最高的熱傳導率，散熱速度是銅的5倍。這項創新技術不僅具備加乘效果，更可與現有的氣冷 (Air Cooling) 及液冷 (Liquid Cooling) 技術完美互補。

Akash Systems 共同創辦人暨執行長Felix Ejeckam博士表示，AI的需求增長速度，已遠遠超越支撐其運作的基礎設施。Akash的專利解決方案突破了散熱瓶頸，讓AI部署在加速的同時也能兼顧獲利。透過與AMD及神雲科技的合作，我們正將世界級的技術與專業知識帶入市場，為AI的規模化擴張打造基石。

AMD商業與企業AI業務全球副總裁Travis Karr補充，Akash Systems的Diamond Cooling技術展示了創新如何為AMD Instinct GPU解鎖全新的效能與能效表現。結合神雲科技全球化的部署能力，我們將賦能資料中心，實現極具影響力的運算密度與突破性的能源效率。

新款伺服器由神雲科技負責製造與部署，並享有AMD及原廠既有的完整保固。透過此次合作，首批搭載AMD Instinct MI350X系列GPU的Akash鑽石散熱MiTAC AI伺服器正式問世。該系統利用Diamond Cooling技術將GPU維持在極佳的低溫狀態，有效防止散熱降頻 (Thermal Throttling) 並延長硬體壽命，為高負載的嚴苛應用場景帶來革命性的效益。

此款MiTAC伺服器亦搭載兩顆第五代AMD EPYC 9005系列處理器、AMD Pensando Pollara 400 AI 智慧網卡 (NICs)，以及最新的AMD ROCm軟體堆疊。軟硬體的強強聯手提供了卓越的吞吐量與開放式軟體生態系，協助資料中心加速AI工作負載，實現永續擴展。

鑽石 伺服器 基礎設施

相關新聞

MIC 調查兩大外送平台使用差距拉近 用戶減5%、停用原因七成因為它

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，MIC產業分析師杜芸諮綜觀台灣外送市場發展指出，2025年曾使用外送服務的消費者減少近5%，外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

大都更時代新進展 北市首件都更案土石方推薦至台北港收容

土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處今表示，為協助都更案核定的工程處理土石方問題，首件都更案已於3月初完成推薦運送台北港收容。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI 伺服器

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

中鋼與螺絲業聯誼 助理副總莊東杰：不要錯過第2季「有基之彈」

中鋼（2002）5日與螺絲業產銷聯誼會，業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過，隨著需求逐步回溫與市場信心建立，鋼市行情有望逐步形成。

