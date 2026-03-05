快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中鋼與螺絲業聯誼 助理副總莊東杰：不要錯過第2季「有基之彈」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片

中鋼（2002）5日與螺絲業產銷聯誼會，業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過，隨著需求逐步回溫與市場信心建立，鋼市行情有望逐步形成。

中鋼營業處長陳柏翰表示，農曆新年剛過完就發生美伊戰爭，造成市場動盪，但是行情與機會也在危機中誕生。目前台灣總體經濟已有改善，經濟成長比預期高，鋼鐵相關原物料成本同步上揚，關鍵時期中鋼願與客戶攜手同行，合作共創榮景。

莊東杰強調，長期來中鋼開盤就是以「協同作戰」原則，全力協助下游業者提升外銷競爭力，因為只有下游客戶好、中鋼才會好，目前樂觀看待第2季「有基之彈」的復甦力道。

莊東杰指出，今年第1季棒線品項接單明顯好轉，主要受到客戶回補庫存帶動，市場開始出現急單需求。展望第2季，除了中國大陸實施鋼品出口管理制度外，原料成本上升、能源與運費增加，以及中國大陸去年粗鋼減產約4%等因素，都對鋼價形成一定支撐。

國際政經局勢方面，美國對等關稅政策雖曾被高等法院判定違法，但美國總統川普仍引用《貿易法》第122條，對部分商品課徵10%關稅並可能提高至15%。不過鋼鐵產品主要仍適用232條款的50%關稅，因此整體政策不確定性反而降低，對鋼市屬於正面訊號。

莊東杰向螺絲業喊話表示，目前歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季未能把握備料接單機會，第2季不宜再錯過。隨著需求逐步回溫與市場信心建立，鋼市行情有望逐步形成。

市場人士透露，在需求回升與成本支撐下，中鋼第2季線材盤價可能出現明顯調整，市場預期每公噸漲幅可能落在1,000至2,000元區間。若盤價調整順利，不僅可反映成本上升，也將為鋼市轉強提供重要訊號。

不過中鋼也提醒，若戰事如俄烏戰爭般延長一年甚至更久，全球能源價格與通膨壓力上升，可能拖累汽車與房地產等下游產業需求，鋼市仍可能面臨「有價無市」的風險。整體而言，當前鋼市仍處於觀察階段，後續走勢將取決於戰事發展、物流恢復狀況以及全球經濟表現。

中鋼 關稅

中鋼與螺絲業聯誼 助理副總莊東杰：不要錯過第2季「有基之彈」

