快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

泰宗穩健營運撐研發 雙引擎布局中長線成長

聯合報／ 記者林海／台北報導
泰宗董事長徐煥清（左）、總經理王雅俊（右）。記者林海／攝影
泰宗董事長徐煥清（左）、總經理王雅俊（右）。記者林海／攝影

泰宗將掛牌上市，每股承銷價為132元，董事長徐煥清表示，隨著泰宗業務通路已覆蓋超過全台九成醫學中心與大型醫院，看好在核心產品、全球首款針對rUTI預防的非抗生素口服新藥U101推進國際授權、肝癌檢測平台「凱玫樂」各院施行計畫陸續核定下，公司營運將由穩健成長期邁向收穫期。

泰宗近年透過既有藥品與醫療器材通路，持續創造穩定現金流，降低研發投入的不確定性，在生技新藥公司中極少能憑藉「營運與研發並行」的雙軌發展策略，有效解決生技新藥產業常見的長期虧損及高研發風險，泰宗1月營收6526.4萬元，年增51.58%，營運表現維持穩健。

徐煥清表示，現階段公司營收主體以藥品與醫療器材銷售為主，占比接近九成，產品線涵蓋骨科、復健科、泌尿科、婦產科等多科別醫師通路，其中，醫院通路約占整體營收九成，診所通路約占一成，不僅直接掌握終端市場的銷售結構，帶來穩定現金流，更讓未來新產品上市後具備快速鋪貨、放量成長的優勢。

在研發方面，徐煥清表示，泰宗鎖定「反覆性泌尿道感染（rUTI）」與「B肝肝癌術後復發監測」兩大臨床未被滿足的需求，U101已於台灣進入三期樞紐性臨床試驗，今年年第三季揭露期中分析結果。

在精準醫療領域，泰宗推出的凱玫樂肝癌檢測平台已取得衛福部LDTs（精準醫療分子檢測實驗室）認證，該平台以HBV病毒嵌合DNA作為生物標記，靈敏度達83.3%，明顯優於傳統AFP檢測，可望較影像醫學更早偵測微量殘餘腫瘤。

徐煥清指出，目前已送件申請美國FDA突破性醫療器材（BDP）資格，亦計畫透過技術授權或與當地實驗室合作模式進入全球最多B肝帶原者的大陸市場，鎖定大中華區及全球每年超過十萬例肝癌切除手術後追蹤市場。

法人表示，泰宗長期深耕肝病與泌尿道疾病等高盛行率、臨床未被滿足需求的明確疾病領域，研發策略聚焦且風險相對可控，其中，rUTI因復發率高，臨床長期仰賴低劑量抗生素預防，卻面臨抗藥性問題，至今仍缺乏具實證的非抗生素口服預防rUTI選項，U101若順利推進，具備切入龐大未被滿足市場的潛力。

另一方面，凱玫樂平台鎖定B肝肝癌患者術後復發監測需求，結合專利技術、關鍵數據分析平台與LDTs法規認證三重門檻，已建立明確技術壁壘，未來除可持續導入國內醫院通路外，也具備對外授權與海外市場拓展的發展空間，成為公司中長期成長的重要引擎。

醫學中心 醫療器材

延伸閱讀

邁達特財報／2025年全年EPS 1.82元 淨利成長202%

奧孟亞積極進軍國際口服GLP-1市場 ANY004澳洲臨床一期試驗啟動

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

相關新聞

MIC 調查兩大外送平台使用差距拉近 用戶減5%、停用原因七成因為它

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，MIC產業分析師杜芸諮綜觀台灣外送市場發展指出，2025年曾使用外送服務的消費者減少近5%，外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

大都更時代新進展 北市首件都更案土石方推薦至台北港收容

土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處今表示，為協助都更案核定的工程處理土石方問題，首件都更案已於3月初完成推薦運送台北港收容。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI 伺服器

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

中鋼與螺絲業聯誼 助理副總莊東杰：不要錯過第2季「有基之彈」

中鋼（2002）5日與螺絲業產銷聯誼會，業務助理副總莊東杰說，歐美客戶第1季庫存已消化得差不多，市場開始出現急單，若第1季來不及把握進料接單機會，第2季不宜再錯過，隨著需求逐步回溫與市場信心建立，鋼市行情有望逐步形成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。