第八屆ASSET永續典範獎今頒獎 41家企業、機構獲獎

由台灣社會企業永續發展協會（ASSET）主辦的「2026年第八屆ASSET永續典範獎」頒獎典禮今在福華大飯店舉行，今年以「讓改變發生、讓影響擴散」為核心精神，共41家表現卓越的企業、機構與團隊獲獎。

ASSET成立於2016年10月，由東海大學103級EMBA成員籌組，創會以來匯集中台灣各界菁英、形成橫跨各領域的強力網絡，盼以台中為主軸，結合各界之力，協助年輕人就業，同時培育關懷社會、具國際觀與經營能力企業家，善盡促進社會永續發展責任。

第八屆ASSET永續典範獎，頒發「社會創新獎」、「社會企業永續發展獎」及「社會企業創業提案競賽」三大重要獎項，涵蓋社會共好、節能減碳、人才培育、友善職場與綠色產品等多元領域，共41家獲獎，今由經濟部政務次長何晉滄、台中市社會局長廖靜芝以及東海大學校長張國恩頒獎。

為培育具國際觀與經營能力的未來企業家，ASSET特別舉辦「社會企業創業提案競賽」，鼓勵青年學子以聯合國2030永續發展目標（SDGs）為核心，提出創新商業模式。競賽分為「創造美好組」與「後起之秀組」，今年湧現許多極具創意的優秀團隊，如以專利低侵入技術降低智齒手術風險的「喬良文化」，以及運用 AI 桌球認知訓練系統回應高齡失智與長照人力挑戰的「CogniActive」，展現科技結合醫療與長照，推動健康福祉與社會永續發展的創新能量等，共32家獲獎。

ASSET理事長李欽榮表示，今年獲獎的各單位皆以獨特視角回應不同議題，透過實際行動將理念化為具體成果。他期盼透過此指標性獎項，激勵更多企業將永續發展融入經營，共同打造影響力深遠的永續生態系。