台電啟動驚蟄穩供專案 動員4,000人全面防堵停電

5日是24節氣中的驚蟄日，隨氣候轉暖，鳥獸即將開始活躍，台電5日啟動驚蟄穩定供電專案，橫跨配電、輸電與發電系統，動員超過4,000人，投入鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、管線孔隙封塞，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施，強化供電韌性，努力降低鳥獸等外力造成的停電事故。

台電表示，一般事故停電因外力所引起約占近5成，除車禍撞損設備、營造或管路工程挖損線路、樹竹碰觸等外，鳥獸碰觸更占當中約4成比例。部分鳥獸會在電力線路上穿梭攀爬，或使用鐵絲等金屬作為「建材」築巢，當羽毛、尾巴等部位或帶有鐵絲的鳥巢碰觸設備線路，即可能引發停電事故。

台電指出，針對鳥獸碰觸導致停電事件，近年採取「阻斷碰觸路徑」及「營造友善環境」兩大方向，以「事前預防」取代「事發搶修」，致力降低因鳥獸碰觸造成的停電事故。經統計，鳥獸停電事故已從2012年的2,838件，下降至去年1,011件，整體降幅超過6成。

台電說明，此次驚蟄穩供專案，橫跨配電、輸電與發電系統，合計出動超過4,000人投入線路維護與預防檢測。除全台24個區營業處及6個供電區營運處，針對各級變電所、輸配電線路設備進行韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化、樹木修剪與摘除電桿上鳥巢；21座水火力電廠亦就較易有鳥獸出沒的開關場，強化纜線進出孔管與相關設備間隙等密封處理，及加裝保護網等，以防止鳥獸蛇害，強化供電穩定。

此外，台電亦針對大眾運輸及商場、百貨等場域，進行設備檢視與用戶端用電設備自主訓練操作及安全宣導，共同改善潛在風險。

台電表示，此次專案將全面巡查各電力設施鳥獸易築巢及行經處所，提前移除，若發現有雛鳥或孵蛋情形，將移植鳥巢、送交動保機構、動物園協助或轉送有意願飼養的民眾，兼顧供電穩定與生態友善。