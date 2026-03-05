快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

MIC 調查兩大外送平台使用差距拉近 用戶減5%、停用原因七成因為它

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
MIC 調查顯示，兩大外送平台使用差距拉近。本報資料照
MIC 調查顯示，兩大外送平台使用差距拉近。本報資料照

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，MIC產業分析師杜芸諮綜觀台灣外送市場發展指出，2025年曾使用外送服務的消費者減少近5%，外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。

進一步關注外送消費者停用外送平台的因素，停用者有近七成受到外送費用過高的影響而停用。杜芸諮分析，外送費用關乎消費者是否持續使用外送平台，今年1月立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法），預期消費者將更關注平台增加的成本是否會轉嫁消費者，更考驗外送業者在成本控管的能力，以及在價格制定與留客之間取得平衡。

本次調查呈現兩大趨勢變化，兩大平台foodpanda、Uber Eats常用比重的差距持續縮小，差距從2023年16%縮減至2024年7.5%，2025年再進一步縮減至1.3%，接近勢均力敵；二，歷來各年齡層最常用平台皆為foodpanda，然而2025年有兩大族群的意向反轉，Uber Eats成為18-25歲與北部外送消費者的首選。

進一步分析18-25歲、北部外送消費者使用外送平台的主因，資策會MIC指出，18-25歲族群常用Uber Eats勝過foodpanda，差距9.5%、35歲以上首選為foodpanda，兩大平台的差距隨著年齡增加而遞增。杜芸諮分析，18-25歲族群選擇平台時，更青睞「外送優惠折扣」，Uber Eats的優惠機制推測更符合年輕消費者的偏好；北部的外送消費者出現反轉，常用Uber Eats勝過foodpanda，差距達8.5%，明顯更偏好「有跟我想購買的品牌/餐廳合作」，使Uber Eats反轉成為北部外送消費者首選。

針對外送消費者的消費力，資策會MIC指出，外送消費者每次平均消費超過600元的比重為11.3%，但超過1,000元者從6%下降至3.1%；2025年有36.4%外送消費者訂閱平台服務，每次平均消費金額超過600元者比重17.4%，其中每次均消超過1,000元的會員比重5.8%。會員的購買力或使用頻率皆明顯高於非會員。

資策會MIC指出，針對品項，會員有更多購買生鮮雜貨、生活用品、冷藏冷凍食品的需求，比例較非會員多約一成五；在支付偏好上，會員比非會員更常使用信用卡，比例多出約一成，使用金融卡的差距甚至多出兩成；針對關注點，會員明顯較非會員更在意有無正確送達指定地點；行銷方面，有提供專屬優惠、與獨家品牌/餐廳合作等兩大要素，也明顯更能吸引會員。

消費者 外送平台

延伸閱讀

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

外送、線上遊戲成消費申訴大宗 消保官：協調角色陷兩難

會費將漲！他抓包好市多優惠「1細節」也變了 引發會員熱議

不送上樓成默契？他疑惑「外送員變了」 網曝今昔差異：不怕投訴

相關新聞

MIC 調查兩大外送平台使用差距拉近 用戶減5%、停用原因七成因為它

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，MIC產業分析師杜芸諮綜觀台灣外送市場發展指出，2025年曾使用外送服務的消費者減少近5%，外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

大都更時代新進展 北市首件都更案土石方推薦至台北港收容

土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處今表示，為協助都更案核定的工程處理土石方問題，首件都更案已於3月初完成推薦運送台北港收容。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

台電啟動驚蟄穩供專案 動員4,000人全面防堵停電

5日是24節氣中的驚蟄日，隨氣候轉暖，鳥獸即將開始活躍，台電5日啟動驚蟄穩定供電專案，橫跨配電、輸電與發電系統，動員超過4,000人，投入鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、管線孔隙封塞，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施，強化供電韌性，努力降低鳥獸等外力造成的停電事故。

長榮海運5日宣布 停收部分中東地區貨物

長榮海運（2603）5日發公告給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，已就整體營運狀況進行全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物之安全，停收部分中東地區的貨。持續密切關注區域情勢發展，並致力在可行範圍內維持服務穩定。如有進一步更新，將即時通知各位客戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。