MIC 調查兩大外送平台使用差距拉近 用戶減5%、停用原因七成因為它

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，MIC產業分析師杜芸諮綜觀台灣外送市場發展指出，2025年曾使用外送服務的消費者減少近5%，外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。

進一步關注外送消費者停用外送平台的因素，停用者有近七成受到外送費用過高的影響而停用。杜芸諮分析，外送費用關乎消費者是否持續使用外送平台，今年1月立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法），預期消費者將更關注平台增加的成本是否會轉嫁消費者，更考驗外送業者在成本控管的能力，以及在價格制定與留客之間取得平衡。

本次調查呈現兩大趨勢變化，兩大平台foodpanda、Uber Eats常用比重的差距持續縮小，差距從2023年16%縮減至2024年7.5%，2025年再進一步縮減至1.3%，接近勢均力敵；二，歷來各年齡層最常用平台皆為foodpanda，然而2025年有兩大族群的意向反轉，Uber Eats成為18-25歲與北部外送消費者的首選。

進一步分析18-25歲、北部外送消費者使用外送平台的主因，資策會MIC指出，18-25歲族群常用Uber Eats勝過foodpanda，差距9.5%、35歲以上首選為foodpanda，兩大平台的差距隨著年齡增加而遞增。杜芸諮分析，18-25歲族群選擇平台時，更青睞「外送優惠折扣」，Uber Eats的優惠機制推測更符合年輕消費者的偏好；北部的外送消費者出現反轉，常用Uber Eats勝過foodpanda，差距達8.5%，明顯更偏好「有跟我想購買的品牌/餐廳合作」，使Uber Eats反轉成為北部外送消費者首選。

針對外送消費者的消費力，資策會MIC指出，外送消費者每次平均消費超過600元的比重為11.3%，但超過1,000元者從6%下降至3.1%；2025年有36.4%外送消費者訂閱平台服務，每次平均消費金額超過600元者比重17.4%，其中每次均消超過1,000元的會員比重5.8%。會員的購買力或使用頻率皆明顯高於非會員。

資策會MIC指出，針對品項，會員有更多購買生鮮雜貨、生活用品、冷藏冷凍食品的需求，比例較非會員多約一成五；在支付偏好上，會員比非會員更常使用信用卡，比例多出約一成，使用金融卡的差距甚至多出兩成；針對關注點，會員明顯較非會員更在意有無正確送達指定地點；行銷方面，有提供專屬優惠、與獨家品牌/餐廳合作等兩大要素，也明顯更能吸引會員。