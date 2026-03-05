長榮海運5日宣布 停收部分中東地區貨物

長榮海運（2603）5日發公告給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，已就整體營運狀況進行全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物之安全，停收部分中東地區的貨。持續密切關注區域情勢發展，並致力在可行範圍內維持服務穩定。如有進一步更新，將即時通知各位客戶。

美伊戰爭擴大後，伊朗已宣布關閉荷莫茲海峽，陽明海運（2609）、萬海（2615）日前已經宣布停收中東地區的貨後，長榮海運5日也發公告通知客戶，將即日起暫停受理以下國家及港口新訂艙申請，包含起運港（POL）及目的港（POD），直至另行通知，中東地區停收的區域如下：

巴林所有港口、科威特所有港口、卡達所有港口、阿拉伯聯合大公國所有港口、沙烏地阿拉伯所有港口，其中吉達（Jeddah）除外，伊拉克則是烏姆蓋斯爾港（Umm Qasr）。

長榮海運表示，停收措施主要是因應區域情勢所採取的預防性安全措施；針對已在運送途中之貨載或已完成訂艙之貨物，長榮海運各地分公司將主動與相關客戶聯繫，協助安排後續處理事宜。