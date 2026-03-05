永和「頂溪門戶」公辦都更 今公告招商

由新北住都中心辦理之「新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）公開評選實施者招商案」已於115年3月5日正式公告招商。此案以頂溪捷運站為核心，透過公辦都市更新整合資源與引入民間投資，更新後價值可望突破400億元，為永和少見的大規模整體開發案。

此案位於永和核心地段，緊鄰捷運頂溪站2號出口，基地約1.67公頃，涵蓋住宅區及商業區，為新北市政府劃定之策略性更新地區，開發量體最高可達2倍法定容積，全案投資規模約180億元，更新後價值可望突破400億元。未來除規劃公園、停車場、市民活動、高齡日照及身心障礙等公共服務設施外，建築設計亦須符合耐震、低碳、綠建築及智慧建築等標準，兼顧公共利益與居住品質。

新北住都中心執行長錢奕綱說明，中心推動永和大陳單元1、3、4公辦都更的實績已創造好口碑，普遍獲得民眾及投資人信任，相信成功的開發整合經驗可讓頂溪案推動更為順遂，誠摯邀請業界優質團隊踴躍參與投標，共同打造永和新地標。

為提高案件推動穩定性，新北住都中心自113年起已陸續辦理產權盤點、居民意見整合及前期測量等作業，115年1月更偕同廉政單位成立專屬廉政平台，確保整體招商與評選程序能公開透明、穩健推動，為市民打造安全、宜居的生活環境。