快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

永和「頂溪門戶」公辦都更 今公告招商

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
更新後建築模擬圖。圖／新北住都中心提供
更新後建築模擬圖。圖／新北住都中心提供

由新北住都中心辦理之「新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）公開評選實施者招商案」已於115年3月5日正式公告招商。此案以頂溪捷運站為核心，透過公辦都市更新整合資源與引入民間投資，更新後價值可望突破400億元，為永和少見的大規模整體開發案。

此案位於永和核心地段，緊鄰捷運頂溪站2號出口，基地約1.67公頃，涵蓋住宅區及商業區，為新北市政府劃定之策略性更新地區，開發量體最高可達2倍法定容積，全案投資規模約180億元，更新後價值可望突破400億元。未來除規劃公園、停車場、市民活動、高齡日照及身心障礙等公共服務設施外，建築設計亦須符合耐震、低碳、綠建築及智慧建築等標準，兼顧公共利益與居住品質。

新北住都中心執行長錢奕綱說明，中心推動永和大陳單元1、3、4公辦都更的實績已創造好口碑，普遍獲得民眾及投資人信任，相信成功的開發整合經驗可讓頂溪案推動更為順遂，誠摯邀請業界優質團隊踴躍參與投標，共同打造永和新地標。

為提高案件推動穩定性，新北住都中心自113年起已陸續辦理產權盤點、居民意見整合及前期測量等作業，115年1月更偕同廉政單位成立專屬廉政平台，確保整體招商與評選程序能公開透明、穩健推動，為市民打造安全、宜居的生活環境。

永和 公辦都更 都市更新

延伸閱讀

台中超巨蛋招商說明會今登場 500億創全國體育建設投資紀錄

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

中信集團正式表態爭取「台中超巨蛋」 投資額估近600億元

「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」招商 7／13截標

相關新聞

MIC 調查兩大外送平台使用差距拉近 用戶減5%、停用原因七成因為它

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，MIC產業分析師杜芸諮綜觀台灣外送市場發展指出，2025年曾使用外送服務的消費者減少近5%，外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

大都更時代新進展 北市首件都更案土石方推薦至台北港收容

土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處今表示，為協助都更案核定的工程處理土石方問題，首件都更案已於3月初完成推薦運送台北港收容。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

高鐵將迎來10億旅運人次大關！ 這十天祭出 TGo 點數10倍送

世界經典棒球賽(WBC)預賽5日正式開打，台灣高鐵公司（2633）將迎來累計旅運將突破10億人次大關，特別祭出「連續10天 點數10倍送」史上最強優惠，凡活動期間搭乘高鐵的TGo會員，都將獲得10倍點數大放送。以北高單程、標準車廂成人票價1,490元為例，旅客原可獲得74點高鐵TGo點數，在3月5日至3月14日「連續10天 點數10倍送」活動期間，將可一舉獲得740點，折合現金約148元，相當於車票約九折優惠。

台電啟動驚蟄穩供專案 動員4,000人全面防堵停電

5日是24節氣中的驚蟄日，隨氣候轉暖，鳥獸即將開始活躍，台電5日啟動驚蟄穩定供電專案，橫跨配電、輸電與發電系統，動員超過4,000人，投入鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、管線孔隙封塞，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施，強化供電韌性，努力降低鳥獸等外力造成的停電事故。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。