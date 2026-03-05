榮成連續二年入選國際 Carbon Clean 200 全球潔淨企業

國內工紙大廠榮成紙業展現強大的低碳核心競爭力，蟬聯入選 2026 年「Carbon Clean 200」（全球 200 大碳潔淨企業），位居全球第 192 名，台灣造紙業排名第一。

該榜單由國際永續組織 As You Sow 與 Corporate Knights 評比，旨在表彰全球在潔淨能源、低碳轉型及能源效率提升方面具備領先地位的指標企業。

Carbon Clean 200 自 2016 年至今每年 2 月發布最新榜單，評比方式根據企業的清潔能源營收進行排名，入選公司必須有超過 10% 的總收入來自潔淨能源相關貢獻，並同時通過嚴苛的負向篩選機制。該機制嚴格排除涉及石油與天然氣等化石燃料、綠色能源發電量低於 50% 的公用事業、

武器製造、有害農藥生產，以及存在毀林疑慮（如不當紙漿/造紙商）、童工或強迫勞動、負面氣候遊說等爭議性企業，榮成在如此嚴謹的審核標準下，不僅是全台造紙業中唯一連續兩年入榜的業者，更憑藉深耕多年的循環經濟底蘊與低碳技術，將台灣造紙業的減碳實績推向全球舞台。

榮成紙業於 2025 年正式完成全集團首度碳盤查作業，數據顯示，兩岸低碳造紙廠每噸工業用紙之碳排放量僅為 0.69 噸，卓越表現領先同業，樹立了造紙業的綠色生產標竿。在核心戰略上，榮成以「循環經濟」作為減碳的核心引擎，目前已成功建構涵蓋造紙循環、水資源循環及能源循環等 11 項深度循環模式。此架構不僅實現了減碳、節能、節水與減廢的多重環境效益，更實踐了「資源永續，留給後代」的企業核心承諾，讓資源在循環中創造永恆價值。

面對 2050 淨零排放路徑，榮成正以前瞻布局加速推動四大低碳動能，強化企業的財務韌性與資產價值：再生能源策略布局上，加速太陽能發電設施建設，預計 2030 年全台廠區建置完成後，每年減碳貢獻將達 1 萬公噸；生質能轉型與脫碳，深化大陸廠區生質能鍋爐應用，預計 2026 年替代燃料佔比將提升至 80%以上，大幅降低對化石燃料的依賴；深化循環經濟餘熱回收技術：持續發展汽電共生與造紙製程之餘熱回收技術，優化蒸汽使用效率，極大化能源產出；碳資產管理與經濟收益，積極對應台灣碳費制度，透過「自主減量計畫」爭取優惠費率。

此外，榮成於 2025 年 12 月獲環境部核准取得 67,756 噸抵換專案減量額度，未來可作為折抵碳費或交易出售，此額度不僅具備環境意義，更轉化為實質的資產增值空間。

榮成堅信，減碳不只是企業責任，更是轉型升級的契機，持續推動低碳與智能技術，將「綠色實績」轉化為永續的「環境資產」，鞏固全球循環經濟的領導地位。面對淨零趨勢，積極透過主動的碳資產布局與國際認證，將環境守護轉化為企業競爭優勢，與所有利害關係人攜手邁向與地球共榮、價值共享的永續未來。