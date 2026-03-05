快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

榮成連續二年入選國際 Carbon Clean 200 全球潔淨企業

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

國內工紙大廠榮成紙業展現強大的低碳核心競爭力，蟬聯入選 2026 年「Carbon Clean 200」（全球 200 大碳潔淨企業），位居全球第 192 名，台灣造紙業排名第一。

該榜單由國際永續組織 As You Sow 與 Corporate Knights 評比，旨在表彰全球在潔淨能源、低碳轉型及能源效率提升方面具備領先地位的指標企業。

Carbon Clean 200 自 2016 年至今每年 2 月發布最新榜單，評比方式根據企業的清潔能源營收進行排名，入選公司必須有超過 10% 的總收入來自潔淨能源相關貢獻，並同時通過嚴苛的負向篩選機制。該機制嚴格排除涉及石油與天然氣等化石燃料、綠色能源發電量低於 50% 的公用事業、

武器製造、有害農藥生產，以及存在毀林疑慮（如不當紙漿/造紙商）、童工或強迫勞動、負面氣候遊說等爭議性企業，榮成在如此嚴謹的審核標準下，不僅是全台造紙業中唯一連續兩年入榜的業者，更憑藉深耕多年的循環經濟底蘊與低碳技術，將台灣造紙業的減碳實績推向全球舞台。

榮成紙業於 2025 年正式完成全集團首度碳盤查作業，數據顯示，兩岸低碳造紙廠每噸工業用紙之碳排放量僅為 0.69 噸，卓越表現領先同業，樹立了造紙業的綠色生產標竿。在核心戰略上，榮成以「循環經濟」作為減碳的核心引擎，目前已成功建構涵蓋造紙循環、水資源循環及能源循環等 11 項深度循環模式。此架構不僅實現了減碳、節能、節水與減廢的多重環境效益，更實踐了「資源永續，留給後代」的企業核心承諾，讓資源在循環中創造永恆價值。

面對 2050 淨零排放路徑，榮成正以前瞻布局加速推動四大低碳動能，強化企業的財務韌性與資產價值：再生能源策略布局上，加速太陽能發電設施建設，預計 2030 年全台廠區建置完成後，每年減碳貢獻將達 1 萬公噸；生質能轉型與脫碳，深化大陸廠區生質能鍋爐應用，預計 2026 年替代燃料佔比將提升至 80%以上，大幅降低對化石燃料的依賴；深化循環經濟餘熱回收技術：持續發展汽電共生與造紙製程之餘熱回收技術，優化蒸汽使用效率，極大化能源產出；碳資產管理與經濟收益，積極對應台灣碳費制度，透過「自主減量計畫」爭取優惠費率。

此外，榮成於 2025 年 12 月獲環境部核准取得 67,756 噸抵換專案減量額度，未來可作為折抵碳費或交易出售，此額度不僅具備環境意義，更轉化為實質的資產增值空間。

榮成堅信，減碳不只是企業責任，更是轉型升級的契機，持續推動低碳與智能技術，將「綠色實績」轉化為永續的「環境資產」，鞏固全球循環經濟的領導地位。面對淨零趨勢，積極透過主動的碳資產布局與國際認證，將環境守護轉化為企業競爭優勢，與所有利害關係人攜手邁向與地球共榮、價值共享的永續未來。

榮成

延伸閱讀

正隆四度入選全球 Clean 200 首度挺進亞太50大永續企業

華航勇奪2026年 標普全球永續年鑑 Top 1%

中光電首度入標普全球永續年鑑 勇奪「產業最佳進步獎」

亞泥三度入選標普全球永續年鑑 現氣候治理實力

相關新聞

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

台積電助攻？高雄這間國立大學周邊房價漲逾一成

繼2025年陽明交通大學於高雄設立分校後，又一間國立頂大在高雄設立校區！國立清華大學正式於今年2月底，在高雄設立分校！根據台灣房屋集團統計，高雄8間國立大學與技專校院，周邊近一年房價變化，其中，國立高雄科技大學(楠梓校區)，周邊房價表現最為亮眼，從2024年每坪均價27萬元，2025年跳升至3字頭，每坪均價來到31.7萬元，年增17.4%居冠！其他包括國立中山大學、陽明交大(高雄校區)，周邊房價均呈小幅微漲。

臺灣港務公司啟用「藍色公路布馬航線資訊網」 數位整合落實旅運透明

為服務廣大離島航線旅客，提供嘉義布袋港往返澎湖馬公港航班即時資訊，臺灣港務公司5日宣布「藍色公路布馬航線資訊網」正式啟用。透過數位化機制深度整合即時海氣象數據與航班動態，建立整合、可靠、友善的資訊來源，確保旅客能精確掌握行程動態與氣候影響，有效緩解旅客的乘船焦慮。

房市冷到骨！台南、高雄推案量慘跌8成 329檔期恐慘兮兮

房市等不到春天，依舊冷到入骨，六都預售推案量腰斬。據591新建案統計，今年前二月六都預售推案量僅1070億元年減52.3%，其中台南、高雄最慘，年減幅度達七到八成，整體而言，在政策干擾與觀望氣氛雙重打擊下，建商態度依舊保守，短期內推案量恐難迎來翻轉。不過，值得一提的是，六都中，僅桃園逆勢成長，主要因有兩大百億大案進場的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。