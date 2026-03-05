快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電助攻？高雄這間國立大學周邊房價漲逾一成

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
高雄國立大學校院周邊近一年房價變化。表／台灣房屋集團趨勢中心提供
高雄國立大學校院周邊近一年房價變化。表／台灣房屋集團趨勢中心提供

繼2025年陽明交通大學於高雄設立分校後，又一間國立頂大在高雄設立校區！國立清華大學正式於今年2月底，在高雄設立分校！根據台灣房屋集團統計，高雄8間國立大學與技專校院，周邊近一年房價變化，其中，國立高雄科技大學(楠梓校區)，周邊房價表現最為亮眼，從2024年每坪均價27萬元，2025年跳升至3字頭，每坪均價來到31.7萬元，年增17.4%居冠！其他包括國立中山大學、陽明交大(高雄校區)，周邊房價均呈小幅微漲。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，國立高雄科技大學楠梓校區座落於後勁商圈，區段發展成熟，生活機能完備，鄰近後勁捷運站與後勁夜市，並擁有完整學區資源，校區主要幹道海專路可銜接機能成熟的德民商圈，生活便利性高。而大學周邊向來具備高度租屋與商用住宅需求，除了大學城優勢，該區同時為距離台積電廠區及楠梓科技產業園區最近的大學商圈，隨著半導體與科技產業聚落逐步成形，就業人口持續進駐，更為區域房市挹注大紅利。

黃識頻表示，近年後勁捷運站周邊新大樓案如雨後春筍，新成屋最高單價更已突破4字頭，鎖定首購與科技新貴族群，市場以2房小宅產品為主力，總價帶多落在千萬元上下。受紅利帶動，同區段屋齡約10年的中古捷運宅，價格亦出現明顯補漲，同步站穩3字頭，不過2025年房市景氣收斂，區段主要仰賴預售案交屋支撐表現。

不過，並非大學城周邊房價都看漲，像是高雄師範大學(和平校區)，周邊近一年房價就出現約1成跌幅，其他包括新設立的清華大學、同位於楠梓的高雄大學等，2025年周邊房價均出現微幅下修！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高師大所在的文化中心生活圈屬於成熟文教商圈，長年為高雄傳統購屋熱區，過去交易量在各國立大學校區中名列前茅。不過，2025年因整體市場氛圍轉趨保守，該區交易量亦大幅縮減約6成，買氣明顯降溫，短期價格也因此出現震盪，再加上區段開發趨於飽和，缺乏高價新屋產品帶動行情，整體價量同步盤整。

李家妮指出，南台灣半導體產業聚落逐步成形，國立頂尖大學相繼於高雄設立分校，有助於吸引高端人才進駐，育才、留才，進一步提升城市就業競爭力。以長遠來看，大學城效應可帶來穩定的租屋與自住需求，同時活絡周邊消費商機，優化生活機能與人口結構年輕化，對區域房市仍具支撐優勢。

陽明交大 陽明交通大學 房價 台積電 高雄市

延伸閱讀

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

房市盤整回歸長期價值！台中七期高端產品展現支撐力

一表看南二都園區房市量崩價跌 房仲：有甜甜價了

台積電南科三期建新廠 信義房屋專家分析三區域房市受惠

相關新聞

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

台積電助攻？高雄這間國立大學周邊房價漲逾一成

繼2025年陽明交通大學於高雄設立分校後，又一間國立頂大在高雄設立校區！國立清華大學正式於今年2月底，在高雄設立分校！根據台灣房屋集團統計，高雄8間國立大學與技專校院，周邊近一年房價變化，其中，國立高雄科技大學(楠梓校區)，周邊房價表現最為亮眼，從2024年每坪均價27萬元，2025年跳升至3字頭，每坪均價來到31.7萬元，年增17.4%居冠！其他包括國立中山大學、陽明交大(高雄校區)，周邊房價均呈小幅微漲。

臺灣港務公司啟用「藍色公路布馬航線資訊網」 數位整合落實旅運透明

為服務廣大離島航線旅客，提供嘉義布袋港往返澎湖馬公港航班即時資訊，臺灣港務公司5日宣布「藍色公路布馬航線資訊網」正式啟用。透過數位化機制深度整合即時海氣象數據與航班動態，建立整合、可靠、友善的資訊來源，確保旅客能精確掌握行程動態與氣候影響，有效緩解旅客的乘船焦慮。

房市冷到骨！台南、高雄推案量慘跌8成 329檔期恐慘兮兮

房市等不到春天，依舊冷到入骨，六都預售推案量腰斬。據591新建案統計，今年前二月六都預售推案量僅1070億元年減52.3%，其中台南、高雄最慘，年減幅度達七到八成，整體而言，在政策干擾與觀望氣氛雙重打擊下，建商態度依舊保守，短期內推案量恐難迎來翻轉。不過，值得一提的是，六都中，僅桃園逆勢成長，主要因有兩大百億大案進場的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。