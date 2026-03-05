快訊

臺灣港務公司啟用「藍色公路布馬航線資訊網」 數位整合落實旅運透明

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
臺灣港務公司5日宣布「藍色公路布馬航線資訊網」正式啟用。照片／港務公司提供
臺灣港務公司5日宣布「藍色公路布馬航線資訊網」正式啟用。照片／港務公司提供

為服務廣大離島航線旅客，提供嘉義布袋港往返澎湖馬公港航班即時資訊，臺灣港務公司5日宣布「藍色公路布馬航線資訊網」正式啟用。透過數位化機制深度整合即時海氣象數據與航班動態，建立整合、可靠、友善的資訊來源，確保旅客能精確掌握行程動態與氣候影響，有效緩解旅客的乘船焦慮。

布馬航線為我國重要的海上觀光與交通要道，每年4月至9月為營運航期，10月起則受東北季風影響停航至翌年3月。其航班極易受風浪及天氣波動影響。

為落實資訊公開透明，港務公司全面介接交通部中央氣象署之專業海氣象資料，納入航線沿線浮標的即時觀測與預報數據，並同步提供布袋及馬公兩港區的即時天氣資訊。系統依資料屬性實施高頻率更新機制，確保海氣象觀測數據與中央氣象署同步，使旅客獲得的每一項數據具備高度時效性與參考價值。

除了基礎航程數據的揭露，該網站特別採用簡潔直觀的視覺化介面設計，將複雜的海氣象數據轉化為旅客易讀、易懂的乘船指南。系統每日更新布袋港與馬公港之去回程航班資訊，並結合即時海氣象提供智慧化旅途建議，例如主動提醒旅客當日海況是否平穩、是否需備妥暈船藥，或提供防風防曬之穿著建議。若遇海象惡劣或港口管制等特殊情形，系統將第一時間發布預警，協助旅客及早調整行程以避免現場空等，顯著提升行程規劃之決策效率。

「藍色公路布馬航線資訊網」的啟用，標誌著港務服務邁向智慧化與精緻化的新里程碑。港務公司表示，未來將持續強化科技應用以提升旅運便利性，透過數據透明化降低環境變數對旅客行程的干擾，積極建構更友善、安心的海上交通環境。

東北季風 航線

