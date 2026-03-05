上緯攜手坂茂綠能 廢棄碳板重生為仿石建材

上緯投控（3708）子公司上緯綠金能５日宣佈攜手坂茂綠能，共同參與今年度於法國巴黎舉辦之JEC World國際複合材料展。雙方於展覽期間台灣複材公會聯合展館正式亮相，並聯合發表全球首款含11%來自風機葉片製程廢棄碳板回收寡聚物之「環保石材循環再生系列」，向全球複合材料產業宣示，原本被視為無解的熱固性複材廢棄物，如今已能完成資源再生、並實現高質化應用。

上緯投控表示，熱固性碳纖維複合材料廣泛應用於風力發電機葉片、航太、交通等領域，但因其固化後形成三維交聯網絡結構之特性，傳統上一旦成型便無法回收或再利用，製程廢料及退役零件只能以掩埋或焚燒處置，長期以來是全球複材產業最難解的永續課題之一。

上緯綠金能歷經多年自主研發，推出具有國際突破性意義的「易可收EzCiclo」與「CleaVER可立解」。EzCiclo為全球少數可在不改變現有製程設備前提下使用之可回收熱固環氧樹脂，而 CleaVER則能透過專利化學降解技術，將固化後之熱固性複合材料分離成高純度回收碳纖維／玻璃纖維，以及可供再利用之樹脂寡聚物（Oligomer），整個降解過程不產生廢液與廢氣，低碳足跡且無二次污染。

此次應用於聯合新品的原料，正是來自風機葉片製造過程中必然產出的製程廢棄碳板—這批廢料由熱固性環氧樹脂結合碳纖維固化製成，在現有工業體系中幾乎無從回收去化。透過 CleaVER® 可立解，廢棄碳板中的寡聚物得以完整回收，並以11%比例摻入坂茂綠能新品之「環保石材循環再生系列」配方中，真正實現「廢棄物去化」加「高值化再利用」的雙重循環經濟目標。

坂茂綠能長期深耕台灣環保建材塗裝市場，服務涵蓋建案外觀、公共工程及室內空間，並於臺南市美術館二館等重量級公共建設累積豐富實績。此次攜手上緯綠金能，坂茂綠能首度將循環經濟原料納入產品體系，賦予仿石建材全新的永續內涵，展現建築材料的環保創新力。

新品「環保石材循環再生系列」不僅保有坂茂綠能一貫的高仿真質感與耐候性能，更以11%回收寡聚物的含量，具體回應全球建築與室內設計市場對低碳建材、再生原料及綠色產品溯源的日益殷切需求，可協助建商、設計師及業主在ESG報告中，提供可量化的循環材料使用紀錄。

本次JEC World是上緯綠金能協助坂茂綠能首次踏上國際頂尖複合材料展舞台的重要里程碑。上緯綠金能也邀請坂茂綠能以夥伴身份共同參展，強化台灣整體複材產業鏈的國際能見度。

坂茂綠能預計在JEC台灣複材公會展館內設置攤位，展出建材工程案例、新品樣件並透過現場發表活動，向來自全球的複材業者、品牌客戶、建材採購商及媒體說明廢棄碳板的再生旅程與合作成果。

上緯綠金能總經理洪玫菁表示，「熱固性複合材料廢棄物的去化，是整個複材產業走向真正循環的最後一塊拼圖。此次能夠將風機葉片製程中的廢棄碳板轉化為消費端的高質感建材，不僅驗證了我們的技術路徑，更展示了廢棄物在產業鏈跨界流動的可能性。我們期待以這個成功案例為起點，吸引更多下游應用夥伴加入，共同擴大回收寡聚物的去化管道。」

坂茂綠能負責人羅志岡表示，「循環經濟不應只是口號，而是必須體現在每一件產品的原料選擇上。與上緯綠金能合作，讓我們的仿石建材首次擁有了真正可追溯的再生原料，這對我們未來拓展永續建材市場、服務重視ESG的品牌業主，具有非常關鍵的意義。」