正隆四度入選全球 Clean 200 首度挺進亞太50大永續企業

正隆（1904）永續轉型成果再獲國際肯定。加拿大永續媒體與研究機構Corporate Knights公布2026年全球永續企業榜單，正隆自全球8,229家上市企業中脫穎而出，不僅為台灣造紙業唯一四度入選「全球200大潔淨企業（Clean 200™）」（2022–2024、2026），今年更躋身「亞太50大永續企業（Asia-Pacific 50 Most Sustainable Corporations）」第46名，展現正隆推動低碳與循環轉型的強勁動能。

該評比由企業騎士Corporate Knights與美國非營利組織「As You Sow」合作進行，依據企業騎士建構的「永續經濟分類法」，針對全球市值超過10億美元上市公司之「永續營收」規模與占比進行排名，並設有嚴格責任投資篩選標準，確保入選企業具備實質永續商業模式與長期轉型能力。

今年首度發布的「亞太50大永續企業」榜單，更透過永續營收、永續投資與永續營收成長三項等權重指標評估，並納入高階主管薪酬與永續績效連動等治理因素，遴選兼具低碳轉型領導力與綠色獲利能力的亞太指標企業，本次共有9家台灣企業入選。

正隆2025年永續營收占比達90.8%，顯示核心業務與循環經濟及低碳發展高度契合。在全球供應鏈快速重組與碳管理趨嚴的趨勢下，正隆持續加大永續資本投入，近四年（2022–2025）完成新台幣259億元ESG聯貸，將低碳轉型布局轉化為企業持續成長與強化國際競爭力的重要動能。

同時，正隆首創「3R PLUS減碳製造價值鏈」整合氣候治理與低碳商機，並憑藉氣候策略、減碳目標與排放管理等表現，獲得CDP氣候變遷評比最高榮譽「A級（A List）」。在全球逾20,000家受評企業中僅877家入選（約4%），正隆更是台灣造紙業唯一入榜企業，展現領先的氣候治理實力。

董事長鄭人銘強調，正隆以2050年碳中和為目標，將氣候變遷納入核心營運戰略，並以「AI × 綠能」雙軸轉型，推動工廠升級為智慧減碳場域。」他指出，公司依廠區條件布局風電、光電、沼氣綠電與生質能汽電共生，讓造紙從製造走向創能。近年正隆於竹北廠與后里廠投資逾50億元建置生質能汽電共生系統，將木屑與紙漿渣轉化為低碳燃料，年減碳量達8萬公噸，實現「減廢、創能、增綠」的循環效益。

正隆四度入選Clean 200並首度躋身亞太50大永續企業，展現國際對其永續轉型成果的高度肯定。未來，正隆將持續深化低碳製程與循環設計，強化永續營收與服務動能，以低碳智紙引領產業邁向淨零新未來。