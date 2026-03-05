快訊

房市冷到骨！台南、高雄推案量慘跌8成 329檔期恐慘兮兮

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市等不到春天，依舊冷到入骨，六都預售推案量腰斬。據591新建案統計，今年前二月六都預售推案量僅1070億元年減52.3%，其中台南高雄最慘，年減幅度達七到八成，整體而言，在政策干擾與觀望氣氛雙重打擊下，建商態度依舊保守，短期內推案量恐難迎來翻轉。不過，值得一提的是，六都中，僅桃園逆勢成長，主要因有兩大百億大案進場的關係。

591新建案新聞課組長林哲緯指出，年初適逢農曆春節，買氣與推案動能本就受限，再加上市場觀望氛圍不散，目前看來，供給端要見到曙光，最快恐需等到今年中旬，待政策環境與經濟走向進一步明朗，建商信心才有回穩可能。

觀察六都，今年前二月推出的個案僅67筆，較2025年同期的141筆下滑52.5%，其中南台灣表現最為低迷，台南及高雄在科技議題退燒下，推案個數分別下滑約54%與59%，總銷金額更是較去年同期驟減85%及79%。雙北市表現同樣慘澹，推案與總銷年減均突破五成；僅桃園市總銷逆勢成長 39.1%，但推案個數仍萎縮近兩成，顯見市場信心依舊脆弱。

林哲緯指出，桃園因有百億大案「長耀辰」和中悦「悦GARDEN」，讓總銷金額逆勢年增，不過整體而言，指標個案相當稀少，台中為富宇建設「富宇琚山境」，高雄則是國泰建設「國泰明誠」，多數建商在態勢不明朗的情況下，傾向選擇先觀望。

林哲緯表示，今年上半年的於房市年度重頭戲329檔期，雖然目前在新北、桃園及台中不少個案預計在3、4月公開，但在信心面不足與買盤猶豫的影響下，今年檔期預計仍將維持量縮走勢，過往遍地開花的榮景恐難再現。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，1、2月本屬房市淡季，買氣多觀望至農曆年後再做決定，加上這段時間的房市低氣壓揮之不去，呈現量弱並不意外，成長的桃園市因龜山區新案加持所致，該案量體大而為指標，且價格回歸基本盤，都能創造開案甜蜜期的氣勢，不過也因為需要去化的銷售戶數多，景氣不佳自然得密切留意續航能力。

針對接下來的329檔期，陳炳辰指出，平均來說，北台灣329檔期應有2000億元以上的量體，但去年的冷氣團已讓該期實際推案量僅1600多億，呈現多年來罕見的低檔，今年初步來看狀態也差不多，329檔期推案量恐怕依然慘兮兮。

而建商、代銷態度同步謹慎，大多是知名建商的穩健地段才敢進場，不然則是一延再延的延推案，否則仍然有以拖待變，不輕易亮相而令檔期無光，這也當然也是因為貸款不易、央行政策強硬的關係，都讓房市信心潰散。

今年前二月六都推案變化。資料來源／591新建案
高雄 房市 台南

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

住展雜誌彙整2025年公開的台北市預售案實價資訊，最低單價前三名則是士林區社子地區「漢皇韶光」的 75.4萬元，文山區捷運共構宅「將捷旅境.-善境」79萬元，與北投區復興崗一帶「華威豐耘」的80.7萬元。

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

台積電助攻？高雄這間國立大學周邊房價漲逾一成

繼2025年陽明交通大學於高雄設立分校後，又一間國立頂大在高雄設立校區！國立清華大學正式於今年2月底，在高雄設立分校！根據台灣房屋集團統計，高雄8間國立大學與技專校院，周邊近一年房價變化，其中，國立高雄科技大學(楠梓校區)，周邊房價表現最為亮眼，從2024年每坪均價27萬元，2025年跳升至3字頭，每坪均價來到31.7萬元，年增17.4%居冠！其他包括國立中山大學、陽明交大(高雄校區)，周邊房價均呈小幅微漲。

臺灣港務公司啟用「藍色公路布馬航線資訊網」 數位整合落實旅運透明

為服務廣大離島航線旅客，提供嘉義布袋港往返澎湖馬公港航班即時資訊，臺灣港務公司5日宣布「藍色公路布馬航線資訊網」正式啟用。透過數位化機制深度整合即時海氣象數據與航班動態，建立整合、可靠、友善的資訊來源，確保旅客能精確掌握行程動態與氣候影響，有效緩解旅客的乘船焦慮。

房市冷到骨！台南、高雄推案量慘跌8成 329檔期恐慘兮兮

房市等不到春天，依舊冷到入骨，六都預售推案量腰斬。據591新建案統計，今年前二月六都預售推案量僅1070億元年減52.3%，其中台南、高雄最慘，年減幅度達七到八成，整體而言，在政策干擾與觀望氣氛雙重打擊下，建商態度依舊保守，短期內推案量恐難迎來翻轉。不過，值得一提的是，六都中，僅桃園逆勢成長，主要因有兩大百億大案進場的關係。

