房市冷到骨！台南、高雄推案量慘跌8成 329檔期恐慘兮兮

房市等不到春天，依舊冷到入骨，六都預售推案量腰斬。據591新建案統計，今年前二月六都預售推案量僅1070億元年減52.3%，其中台南、高雄最慘，年減幅度達七到八成，整體而言，在政策干擾與觀望氣氛雙重打擊下，建商態度依舊保守，短期內推案量恐難迎來翻轉。不過，值得一提的是，六都中，僅桃園逆勢成長，主要因有兩大百億大案進場的關係。

591新建案新聞課組長林哲緯指出，年初適逢農曆春節，買氣與推案動能本就受限，再加上市場觀望氛圍不散，目前看來，供給端要見到曙光，最快恐需等到今年中旬，待政策環境與經濟走向進一步明朗，建商信心才有回穩可能。

觀察六都，今年前二月推出的個案僅67筆，較2025年同期的141筆下滑52.5%，其中南台灣表現最為低迷，台南及高雄在科技議題退燒下，推案個數分別下滑約54%與59%，總銷金額更是較去年同期驟減85%及79%。雙北市表現同樣慘澹，推案與總銷年減均突破五成；僅桃園市總銷逆勢成長 39.1%，但推案個數仍萎縮近兩成，顯見市場信心依舊脆弱。

林哲緯指出，桃園因有百億大案「長耀辰」和中悦「悦GARDEN」，讓總銷金額逆勢年增，不過整體而言，指標個案相當稀少，台中為富宇建設「富宇琚山境」，高雄則是國泰建設「國泰明誠」，多數建商在態勢不明朗的情況下，傾向選擇先觀望。

林哲緯表示，今年上半年的於房市年度重頭戲329檔期，雖然目前在新北、桃園及台中不少個案預計在3、4月公開，但在信心面不足與買盤猶豫的影響下，今年檔期預計仍將維持量縮走勢，過往遍地開花的榮景恐難再現。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，1、2月本屬房市淡季，買氣多觀望至農曆年後再做決定，加上這段時間的房市低氣壓揮之不去，呈現量弱並不意外，成長的桃園市因龜山區新案加持所致，該案量體大而為指標，且價格回歸基本盤，都能創造開案甜蜜期的氣勢，不過也因為需要去化的銷售戶數多，景氣不佳自然得密切留意續航能力。

針對接下來的329檔期，陳炳辰指出，平均來說，北台灣329檔期應有2000億元以上的量體，但去年的冷氣團已讓該期實際推案量僅1600多億，呈現多年來罕見的低檔，今年初步來看狀態也差不多，329檔期推案量恐怕依然慘兮兮。

而建商、代銷態度同步謹慎，大多是知名建商的穩健地段才敢進場，不然則是一延再延的延推案，否則仍然有以拖待變，不輕易亮相而令檔期無光，這也當然也是因為貸款不易、央行政策強硬的關係，都讓房市信心潰散。