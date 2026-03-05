租房子也能卡位北市明星學區？信義房屋專家直言不輕鬆

在台北，想擠進明星滿額學校，未必非得先買房。只要設籍時間夠早，用租的，也有機會取得相同入學順位。信義房屋台北東門店專案經理劉伊恩指出，依臺北市教育局現行規範，只要持有連續設籍且具居住事實滿規定年限的公證租賃契約，與持有房屋所有權者在優先分發順位上並無差異，在符合設籍與居住事實等條件後，入學排序仍以申請先後為準。

劉伊恩補充，實務上若能提早完成設籍，即便是租屋家庭，也可能排在後來才購屋設籍者之前。不過，多數家長往往低估不同教育階段對設籍年限的要求，導致實際規劃時點與想像出現落差。

以東門生活圈為例，國小階段須設籍滿三年，但若目標是升學表現穩定的金華國中或中正國中，至少需提前六年設籍。劉伊恩表示，約八成客戶的需求集中在國中學區，真正必須做出居住與置產決定的時間點，往往落在孩子尚未正式進入課業高峰之前，許多家庭是在觀察孩子學習狀況後，才進一步規劃是否購入國中學區房。

不過，制度上的可行，並不等於實務上的輕鬆。劉伊恩指出，許多家長實際試算時間與成本後才發現，若以租屋方式卡位國中學區，六年只是基本條件；若同時規劃國小與國中，設籍時間可能拉長至九年甚至十二年，且期間必須持續設籍、具備居住事實，一天都不能中斷。

以東門常見獨立套房依不同條件，租金每月約2.5萬至2.8萬元計算，六年下來租金純支出就超過180萬元，加上學校會回查戶籍，入學後也不得隨意遷出，期間若遇到屋主出售、收回自住或不再續租，都可能影響原有設籍規劃，使租屋策略的不確定性進一步放大。

劉伊恩坦言，東門生活圈願意提供公證租約並同意設籍的屋主有限，使租客難以取得合規條件，少數屋主即使空置也不出租，進一步放大租屋搶學區名額策略的風險。經濟條件許可的家庭，仍多選擇以買房方式確保入學資格，相較租屋須長時間提前卡位，購屋設籍在入學前一年度完成，擁有較高的彈性與保障。

從市場面觀察，明星學區的需求長期存在。劉伊恩指出，許多家長買學區房主要考量「門票」與「存錢」的特性。買家普遍認為租金付出就沒了；而房貸都是在累積資產。孩子就學期間，若有對外出租，可持續產生租金收入；孩子畢業後，即便平盤出售，省下來的租金支出，加上累積的租金收益，仍相當可觀，進可攻、退可守。他進一步形容，此現象像是「硬通膨」，需求並非來自投資預期，而是家長一定要用到的教育安排，只要制度存在，價格就不太會因景氣起伏而明顯鬆動。

產品結構上，總價較低的小套房最受市場青睞，部分家庭購入後並非長期自住，而是作為學籍使用，孩子就學期間平日居住於學區房，週末再返回雙北其他原居地，形成兼顧學籍需求與原有生活圈的居住模式。

針對貸款條件，劉伊恩補充，雖然一般套房貸款成數偏低，但具備捷運與學區條件的產品，銀行核貸實務上可達七至八成，使學區套房維持高度流通性。至於家長最常詢問的「該買哪裡最划算」，他表示東門生活圈多數社區釋出稀少，市場上難以長期保有固定可推薦物件，建議有需求的家長多主動看屋，並清楚向房仲提出自身條件與時程，以提高在有限供給中媒合成功的機會。