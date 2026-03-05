快訊

大都更時代新進展 北市首件都更案土石方推薦至台北港收容

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等。示意圖，非該新聞案件。本報資料照片
土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處今表示，為協助都更案核定的工程處理土石方問題，首件都更案已於3月初完成推薦運送台北港收容。

市府今年1月16日修正發布「台北市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台北港作業要點」，凡經市府目的事業主管機關推薦、具公益性或符合政策目的之民間建築工程，其營建剩餘土石方可申請運送至台北港收容。  市府2月10日公告相關作業流程，其中適用都市更新條例的建築工程案件，由更新處擔任推薦機關，協助都更實施者向台北港申請土石方收容。

更新處表示，依「台北市政府辦理民間工程運送營建剩餘土石方至台北港作業流程」，申請人即都更案實施者須檢具餘土計畫備查函、進場計畫書、進場切結書及自主檢查表等資料送推薦機關審查，經推薦後由機關協助至台北港物流倉儲區土方交換作業平台提出申請。

更新處指出，案件通過後，申請人再提供SGS驗土報告、紅火蟻檢測報告及工程基本資料並繳交保證金，經台北港確認後核發土方交換案啟動通知書，後續即可產製土方聯單並向建管處辦理相關程序。

更新處說，目前首件都更案件已推薦並進入台北港申請收容程序中，市府亦同步蒐集申請過程中的相關意見，持續優化作業流程，提升制度運作效率，協助都市更新與城市建設穩定推動。

更新處補充，市長蔣萬安上任3周年以來，市府自2023年起陸續推出「都更八箭」政策，成功引領台北市邁入大都更時代，相較過去8年，近3年年均報核案件數倍增，占6都總和近6成，居全國之冠。

台北港 都更

