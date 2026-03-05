聽新聞
北市府首件危老重建結合地上權開發案 南山信義A26上梁
台北市長蔣萬安與南山人壽董事長尹崇堯上午出席「南山信義A26舉行上梁祈福典禮」。南山信義A26為新建大樓地上30層、地下3層的商辦大樓，預計於2027年初正式落成啟用。蔣萬安致詞時表示，此建案也是台北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發之案例，配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」的政策。
南山人壽董事長尹崇堯表示，將啟動南山信義計畫區「四合願」計畫，未來將串聯南山人壽在信義計畫區四棟大樓，南山金融中心、台北南山廣場、南山信義 A26、A21等四棟商辦大樓的各項資源，串起新的商辦聚落，達到共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的目標，與一群人一起做公益，創造新的商辦生活圈。
